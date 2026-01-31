18 ilde sarı alarm çalıyor! Meteoroloji'den saatli uyarı: Hafta sonu planları buz tutacak

Ülke genelinde önümüzdeki 3 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak.. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, yüksek ve iç kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kıyı Ege, Akdeniz ve bazı doğu illerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkat çağrısı yapılırken, doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ riski öne çıkıyor.