18 ilde sarı alarm çalıyor! Meteoroloji'den saatli uyarı: Hafta sonu planları buz tutacak

Yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Yağışlar yağmur, sağanak bazı bölgelerde kar şeklinde olacak. Kıyı Ege, Akdeniz, bazı doğu illerinde kuvvetli yağış, doğuda buzlanma ve çığ riski var. Rüzgar yer yer kuvvetli esecek. Meteoroloji tarafından Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt ve Şırnak illerine sarı kodlu uyarı verildi.

Ülke genelinde önümüzdeki 3 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak.. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, yüksek ve iç kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kıyı Ege, Akdeniz ve bazı doğu illerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkat çağrısı yapılırken, doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ riski öne çıkıyor.

🌡️ Hafta Sonu Hava Sıcaklığı Nasıl Olacak?

  • Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
  • Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

🌬️ Şapkaları, şemsiyeleri sıkı tutun

  • Rüzgâr genel olarak güneyli yönlerden esecek.
  • Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette görülecek.
  • Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın 40-60 km/saat hızla yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

🌧️ Kuvvetli Yağış Uyarısı

  • Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
  • Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve çığ riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

🌪️ Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

  • Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
  • Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı.

🏔️ Çığ Tehlikesi

  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor.
  • Yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda ekstra dikkat çağrısı yapılıyor.

(Yurt genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. MGM)

Sarı kodlu uyarı verilen iller hangileri?

Sarı Alarm Verilen İller
Adana
Antalya
Aydın
Balıkesir
Batman
Bitlis
Çanakkale
Diyarbakır
Hakkari
Hatay
İzmir
Kahramanmaraş
Manisa
Mersin
Muğla
Osmaniye
Siirt
Şırnak
HAFTA SONU YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

🌦️ Bölgelerimize Göre Hava Durumu

MARMARA

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Edirne9Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İstanbul10Çok bulutlu, aralıklı sağanak
Kırklareli8Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Kocaeli12Çok bulutlu, aralıklı sağanak

📌 Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde yağışlar kuvvetli.

EGE

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Afyonkarahisar12Yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur
İzmir17Sağanak ve gök gürültülü sağanak (kuvvetli)
Manisa16Sağanak ve gök gürültülü sağanak (kuvvetli)
Muğla13Sağanak ve gök gürültülü sağanak (kuvvetli)

📌 Güney Ege'de rüzgâr yer yer kuvvetli (40-60 km/sa).

AKDENİZ

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Adana13Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya16Kuvvetli, doğusu çok kuvvetli sağanak
Hatay11Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak
Isparta12Yağmur ve sağanak

📌 Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

İÇ ANADOLU

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Ankara10Öğleden sonra yağmur ve sağanak
Eskişehir9Yağmur ve sağanak
Konya15Yağmurlu
Sivas5Karla karışık yağmur ve kar

📌 Bölgenin güneyinde kuvvetli rüzgâr etkili.

BATI KARADENİZ

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Bolu11Yağmur, yüksekleri kar
Düzce12Yağmur ve sağanak
Sinop15Yağmur ve sağanak
Zonguldak12Yağmur ve sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Amasya14Yağmur, yüksekleri karla karışık
Artvin12Sağanak, yüksekleri kar
Samsun16Sağanak
Trabzon19Sağanak

📌 İç kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski var.

DOĞU ANADOLU

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Erzurum2Kar yağışlı
Kars-1Kar yağışlı
Malatya6Karla karışık yağmur
Van4Karla karışık yağmur ve kar

📌 Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri'de kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İlEn Yüksek (°C)Hava Durumu
Diyarbakır9Yağmur ve sağanak
Gaziantep10Yağmurlu (yer yer kuvvetli)
Siirt7Yağmur, yüksekleri karla karışık
Şanlıurfa10Yağmurlu (yer yer kuvvetli)

