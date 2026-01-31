18 ilde sarı alarm çalıyor! Meteoroloji'den saatli uyarı: Hafta sonu planları buz tutacak
Yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Yağışlar yağmur, sağanak bazı bölgelerde kar şeklinde olacak. Kıyı Ege, Akdeniz, bazı doğu illerinde kuvvetli yağış, doğuda buzlanma ve çığ riski var. Rüzgar yer yer kuvvetli esecek. Meteoroloji tarafından Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt ve Şırnak illerine sarı kodlu uyarı verildi.
Ülke genelinde önümüzdeki 3 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak.. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, yüksek ve iç kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kıyı Ege, Akdeniz ve bazı doğu illerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkat çağrısı yapılırken, doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ riski öne çıkıyor.
🌡️ Hafta Sonu Hava Sıcaklığı Nasıl Olacak?
- Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
- Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.
🌬️ Şapkaları, şemsiyeleri sıkı tutun
- Rüzgâr genel olarak güneyli yönlerden esecek.
- Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette görülecek.
- Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın 40-60 km/saat hızla yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
🌧️ Kuvvetli Yağış Uyarısı
- Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
- Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
- Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve çığ riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
🌪️ Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı
- Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
- Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı.
🏔️ Çığ Tehlikesi
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor.
- Yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda ekstra dikkat çağrısı yapılıyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller hangileri?
|Sarı Alarm Verilen İller
|Adana
|Antalya
|Aydın
|Balıkesir
|Batman
|Bitlis
|Çanakkale
|Diyarbakır
|Hakkari
|Hatay
|İzmir
|Kahramanmaraş
|Manisa
|Mersin
|Muğla
|Osmaniye
|Siirt
|Şırnak
HAFTA SONU YURTTA HAVA NASIL OLACAK?
🌦️ Bölgelerimize Göre Hava Durumu
MARMARA
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Edirne
|9
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
|İstanbul
|10
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak
|Kırklareli
|8
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
|Kocaeli
|12
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak
📌 Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde yağışlar kuvvetli.
EGE
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Afyonkarahisar
|12
|Yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur
|İzmir
|17
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak (kuvvetli)
|Manisa
|16
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak (kuvvetli)
|Muğla
|13
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak (kuvvetli)
📌 Güney Ege'de rüzgâr yer yer kuvvetli (40-60 km/sa).
AKDENİZ
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Adana
|13
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Antalya
|16
|Kuvvetli, doğusu çok kuvvetli sağanak
|Hatay
|11
|Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak
|Isparta
|12
|Yağmur ve sağanak
📌 Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
İÇ ANADOLU
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Ankara
|10
|Öğleden sonra yağmur ve sağanak
|Eskişehir
|9
|Yağmur ve sağanak
|Konya
|15
|Yağmurlu
|Sivas
|5
|Karla karışık yağmur ve kar
📌 Bölgenin güneyinde kuvvetli rüzgâr etkili.
BATI KARADENİZ
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Bolu
|11
|Yağmur, yüksekleri kar
|Düzce
|12
|Yağmur ve sağanak
|Sinop
|15
|Yağmur ve sağanak
|Zonguldak
|12
|Yağmur ve sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Amasya
|14
|Yağmur, yüksekleri karla karışık
|Artvin
|12
|Sağanak, yüksekleri kar
|Samsun
|16
|Sağanak
|Trabzon
|19
|Sağanak
📌 İç kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski var.
DOĞU ANADOLU
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Erzurum
|2
|Kar yağışlı
|Kars
|-1
|Kar yağışlı
|Malatya
|6
|Karla karışık yağmur
|Van
|4
|Karla karışık yağmur ve kar
📌 Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri'de kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
|İl
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Diyarbakır
|9
|Yağmur ve sağanak
|Gaziantep
|10
|Yağmurlu (yer yer kuvvetli)
|Siirt
|7
|Yağmur, yüksekleri karla karışık
|Şanlıurfa
|10
|Yağmurlu (yer yer kuvvetli)