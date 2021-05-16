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    • Memurlar
    • 16.05.2021 22:01
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    • 16.05.2021 22:01
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    ? ? Lise ve üniversite mezunları başvurusu…

    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Olağanüstü durumlarda ve alanda görevini yerine getiren Polis Özel Harekat olmak isteyen ve kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen vatandaşlar ? Lise ve üniversite mezunları başvurusu nasıl yapılır? Konularına dair bilgi edinmek istiyor. Bu noktada Türk Polis Teşkilatı’nın yaptığı açıklamalar da yakından takip ediliyor. Polis Özel Harekat olmak isteyenlerin Polis Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlamış olmaları ön plana çıkıyor. İşte detaylar…

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    PÖH nasıl olunur?

    PÖH nasıl olunur? Polis Özel Harekat PÖH olma şartları nelerdir? Lise ve üniversite mezunları başvurusu nasıl yapılır? Sorularının yanıtları çok fazla sorgulanır oldu. Eğitimlerini aldıktan sonra kariyerlerini bu yönde hedefledikleri için başvuru yapan Polis Özel Harekat adayları fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat olarak iki ayrı sınava katılırlar. Peki PÖH hangi görevleri üstlenir? Polis Özel Harekat olabilmek için hangi şartlara sahip olmak gerekir? İşte konuya dair tüm detaylar...

    POLİS ÖZEL HAREKET GÖREVLERİ NELERDİR?

    Meskun mahal ve kırsal alanda, tüm iklim ve coğrafik şartlar altında günün her saatinde yüksek riskli operasyonları yapma kabiliyetine sahip özel eğitim almış, en modern silah, teçhizat ve araçlarla donatılmış personelden oluşan; unsur, tim, grup ve birlik düzeninde faaliyetlerini icra edern birimimizin görevi:
    Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği silahlı eylemler ile eylemleri yapan teröristleri etkisiz hale getirmek,
    Kaçırılan uçak, gemi, tren v.b. her türlü ulaşım araçlarıan kurtarma operasyonları yapmak, faillerini etkisiz hale getirmek,

    Rehin alınmış şahısları kurtarma operasyonları yapmak,
    Genel güvenliği tehdit eden silahlı ve tehlikeli şahısları yakalamak, etkisiz hale getirmek,
    Devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak,
    İç karışıklık, terör veya savaş gibi sebeplerle güvenlik riskinin yüksek olduğu ülkelerdeki temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın korumasını yapmak,
    Devletin hayati çıkarlarına yönelik risk ve tehditler ile mücadele etmek,
    Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü kayıtsız ve şartsız korumaktır.

        2021 PÖH ŞARTLARI NELER?

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

        ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80'ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1992 ve 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

        e) 162 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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