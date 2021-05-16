PÖH nasıl olunur? Polis Özel Harekat PÖH olma şartları nelerdir? Lise ve üniversite mezunları başvurusu nasıl yapılır? Sorularının yanıtları çok fazla sorgulanır oldu. Eğitimlerini aldıktan sonra kariyerlerini bu yönde hedefledikleri için başvuru yapan Polis Özel Harekat adayları fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat olarak iki ayrı sınava katılırlar. Peki PÖH hangi görevleri üstlenir? Polis Özel Harekat olabilmek için hangi şartlara sahip olmak gerekir? İşte konuya dair tüm detaylar...
POLİS ÖZEL HAREKET GÖREVLERİ NELERDİR?
Meskun mahal ve kırsal alanda, tüm iklim ve coğrafik şartlar altında günün her saatinde yüksek riskli operasyonları yapma kabiliyetine sahip özel eğitim almış, en modern silah, teçhizat ve araçlarla donatılmış personelden oluşan; unsur, tim, grup ve birlik düzeninde faaliyetlerini icra edern birimimizin görevi:
Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği silahlı eylemler ile eylemleri yapan teröristleri etkisiz hale getirmek,
Kaçırılan uçak, gemi, tren v.b. her türlü ulaşım araçlarıan kurtarma operasyonları yapmak, faillerini etkisiz hale getirmek,
Rehin alınmış şahısları kurtarma operasyonları yapmak,
Genel güvenliği tehdit eden silahlı ve tehlikeli şahısları yakalamak, etkisiz hale getirmek,
Devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak,
İç karışıklık, terör veya savaş gibi sebeplerle güvenlik riskinin yüksek olduğu ülkelerdeki temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın korumasını yapmak,
Devletin hayati çıkarlarına yönelik risk ve tehditler ile mücadele etmek,
Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü kayıtsız ve şartsız korumaktır.