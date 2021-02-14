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    • Memurlar
    • 14.02.2021 17:13
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    • 14.02.2021 17:29
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    Yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını gündemde sıkça araştırıyor ve yanıtını merak ediyor. Kariyerini bu alanda çizmek isteyen polis ya da özel hareket da görev almak isteyen vatandaşlarin merakla sorguladığı ? şartları nedir? Sorularının cevaplarını da haberimizde derledik. Türk Polis Teşkilatı’nın yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar merakla yakından takip ediliyor. Polis alımı ve PÖH başvuru şartlarına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Lise mezunu nasıl polis olur?

    Arama motorları üzerinden Lise mezunu nasıl polis olur? Polis alımı şartları neler? Sorgulamaları sıklıkla yapılıyor. Polis olmak, özel hareketta yer almak isteyen gençler başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Peki Türk Polis Teşkilatı'ndan açıklama geldi mi? yüzbinlerce vatandaşın merak ettiği ve gündemde sıkça araştırdığı polis alımı ve PÖH başvuruları hakkında merak edilen son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    2021 PMYO LİSE MEZUNU POLİS ALIMLARI

    2020 PMYO Polis Alımı yapılmadığı için bu sene iki kat kontenjan olması bekleniyor. Son yapılan 2019 PMYO başvurular 1 Ağustos'ta alınmıştı. 2021 yılında da aynı şekilde YKS sonrası başvurular alınacak ve şimdiden polis alımı için adayların Yüksek Öğrenim Kurumları sınavına hazırlanmasında fayda var.

    2021 PÖH ŞARTLARI NELER?

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

    ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80'ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

    d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1992 ve 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

        e) 162 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        POLİS ÖZEL HAREKAT NEDİR?

        Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimi olarak biliniyor.

        2021 PMYO Lise Mezunu Polis Alımı Şartları

        Mezuniyet Şartı: Lise ve dengi okul mezunu olmak yeterliydi.

        YKS Puan Şartı: ÖSYM tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından ÖSYM tarafından 2021 yılı içinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 150 ham taban puan almış olmak şartı aranmaktaydı.

        Yaş Şartı: 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

        Boy ve Kilo Şartı: Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktaydı.

        Başvuru tarihi

        2021 YKS'ye başvurular 4 Şubat 2021 günü başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar sürecek. Sadece PMYO için sınava girecek adayların ilk oturum olan TYT'ye girmesi yeterlidir.

        2020 puanı kullanılabilecek mi?

        2020 yılında YKS'ye giren ve bir puan alan adaylar, bu sene sınava girmeden puanının geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Bu adaylar için bir fırsat var. YKS başvurusu yaparken normal başvuru yapıp başvuru formunda 2020 TYT puanımı kullanmak istiyorum seçeneğini işaretlemeniz durumunda 2020 puanınızı bu sene kullanabileceksiniz.

            PMYO nedir?

            PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.

            PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

            PMYO'ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

            Ailevi veya maddi sorunlarından dolayı okudukları Polis Meslek Yüksek Okullarından başka bir Polis Meslek Yüksek Okuluna geçiş yapılır mı?

            CEVAP: Polis Meslek Yüksek Okullarında Eğitim-Öğretim görmeye hak kazanan adayların öğrenci planlamaları, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı Başlıklı 15. Maddesi 5. bendi "Sınavı kazananların Yüksekokullara planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır. Planlama yapıldıktan sonra hiçbir şekilde adayın yeri değiştirilemez" hükmünü içermektedir. Bu nedenden dolayı başka bir Yüksekokula geçiş mümkün olmamaktadır.

            Polis Meslek Yüksek Okulunda okurken evlenebilir mi? eğer evlenebilirse cezası var mıdır?

            17/08/2008 tarih ve 26970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Evlenme Yasağı başlıklı 27. maddesi "Öğrenciler, öğrencilikleri sırasında evlenemezler ve evlenme isteğinde bulunamazlar. Buna rağmen evlenen öğrencilerin ilişikleri, yönetim kurulunun kararı, yüksekokul müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile kesilir" hükmü mevcuttur.

            Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim görürken herhangi bir nedenle ayrılan öğrenci tekrar Polis Meslek Yüksekokuluna dönebilir mi?

            Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği'nin 21. maddesi 1. bendinin "Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile yüksekokuldan ayrılma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan adaylar bir daha Yüksekokul giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Yüksekokuldan çıkma hâlinde bu durum, çıkma talebinde bulunan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. Çıkan veya çıkarılan adaylar kendilerine yazılı tebliğ yapıldığı andan itibaren geri dönme istekleri kabul edilmez ve Yüksekokula da alınmazlar" hükmü mevcuttur.

            Polis Meslek Yüksekokulundan herhangi bir nedenle ayrıldığında tazminat ödenir mi?

            Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması başlıklı 21. maddesinin 2. fıkrası "Yüksekokuldan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre ödemek zorundadırlar. Eğitim-öğretimin başladığı ilk günden itibaren çıkan veya çıkarılan öğrencilerden tazminat talep edilir" hükmü yer almaktadır.

            Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan ders müfredatlarını nasıl temin edebilirim?

            Öğrenim gördüğünüz Yüksekokula müracaat etmeniz halinde temin edilebilmektedir.

            Polis olmak isteyen adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturur mu?

            17 Mayıs 2008 Cumartesi günü 26879 Sayı ile Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin Adaylarda aranılacak nitelikler başlıklı 8. maddesi 1. fıkrasının "ğ, h, ı ve n" bentleri hükümleri doğrultusunda yapılan güvenlik soruşturması, aday ve varsa eşi için yapılmaktadır. Adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturmamaktadır.

            Polis Meslek Yüksekokullarında hangi dersler okutulmaktadır?

            Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan derslerin isimleri www.pa.edu.tr adresinde bulunan dersler ve içerikleri bölümünde yayınlanmaktadır.
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