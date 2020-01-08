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  • 09.01.2020 10:01
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:01

bekçi alım tarihi açıklaması! 'den , ?

2020 yılı bekçi alımı için eri sayım devam ediyor. 8 bin 242 bekçi alımı için , bekçilere mesaj yolladı ve sürecin hangi durumda olduğunu bildirdi. Peki yeni bekçi alımı ne zaman olacak? Mezuniyet şartı ne olacak? İşte detaylar. Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenleme ile birlikte bekçi alımlarına dair yenilikler getirildi. Bekçi alımları sırasında adayların T.C kimlik numaralarını, adli sicil kaydını, eğitim bilgisini, erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini, yaş düzeltme yapanların konuyla ilgili resmi belgesini, şehit ve gazi çocukları için durum belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

2020 yılında yeni bekçi alımı var mı, başvuru şartları nedir?

EGM'den 2020 yılında bekçi alımı yapılacak mı? Sorusu adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda adayların gözü Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklamada. EGM 2019 yılı 8 bin 242 bekçi alımında süreç sona eriyor. Geçtiğimiz 4 Ocak 2020 günü bekçi alımında sözlü mülakat sonuçlarının açıklanması ile kazanan adaylar ile yedek adaylar belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını müjdelendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EGM içinde bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını duyururken, 2020 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi paylaşmadı.

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