EGM'den 2020 yılında bekçi alımı yapılacak mı? Sorusu adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda adayların gözü Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklamada. EGM 2019 yılı 8 bin 242 bekçi alımında süreç sona eriyor. Geçtiğimiz 4 Ocak 2020 günü bekçi alımında sözlü mülakat sonuçlarının açıklanması ile kazanan adaylar ile yedek adaylar belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını müjdelendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EGM içinde bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını duyururken, 2020 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi paylaşmadı.

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