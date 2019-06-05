2019 DPB güncel iş ilanları KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu Haziran ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları! İlgili adaylar, "mayıs ayı memur alımı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Haziran ayı memur alımlarında tarihler farklılık gösteriyor. Haziran ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak. Bizler de takvim.com.tr olarak en az lise, lisans ve önlisans mezunları için memur ve personel alımlarını tek bir sayfada toplayarak sizlere sunuyoruz. ​ Haziran ayı içerisinde binlerce kişilik kadro ile memur alımı, işçi alımı, kamu personeli alımı, sözleşmeli personel alımı, personel alımı gibi ilanlar yayımlandı.