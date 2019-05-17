2019 İŞKUR güncel iş ilanları - İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) üzerinden yayımlanan ilan binlerce kişilik iş ilanında ilkokul, lise, önlisans, lisans düzeylerinden çok sayıda personel alımı devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan özel sektör ve kamu iş ilanlarının detayları belli olmaya başladı. Peki İŞKUR 20 bin açık ilanda kamu grubu, personel, işçi alım başvuru şartları neler? İŞKUR hangi kadrolara kaç kişi alacak? Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler,