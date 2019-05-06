Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından binlerce vatandaş yayınlanacak ilanları bekliyor. Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında 29 bin 600 personel alımı yapacağını ve alım detaylarının Nisan ayı içerisinde duyurulacağı belirtmişti fakat bakanlıktan henüz personel alımlarıyla ilgili doyurucu bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından onbinlerce sağlık personelinin bakanlık bünyesine dahil edileceği ile ilgili hem bakan hem de hükumet tarafından daha önce duyurulmuştu. Ancak aylar geçmesine rağmen konuyla ilgili açıklamalar dışında önemli bir adım atılmadı.