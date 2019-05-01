Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 02.05.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 09:48

güncel iş ilanları başvuru ekranı ve koşulları !

en az ilkokul mezunu ! başvuru ekranı ve koşulları detayda. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine farklı kadrolar için işçi alımları yapılıyor. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Güvenlik Genel Müdürlüğü bünyesine farklı illerde ve farklı niteliklerde personel alımı yapılıyor. İlanlar İŞKUR üzerinden yayımlanmış olup, detayları ve başvuru şartları haberimizde... İŞKUR tarafınca EGM bünyesine yapılacak olan personel alım ilanları aşağıda yer almıştır. İlanlarda yer alan duyuru numaralarını ''ilan no'' yazan kısma yazarak detayları görebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Başvurular, 30 Nisan 2019 ile 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki İŞKUR minimum ilköğretim mezunu EGM işçi alımı müracaat şartları nedir? İŞKUR güncel iş ilanları müracaat ekranı ve koşulları haberimizde

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR güncel iş ilanları başvuru ekranı ve koşulları İŞKUR en az ilkokul mezunu EGM işçi alımı başvuru şartları!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri