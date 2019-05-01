Güvenlik Genel Müdürlüğü bünyesine farklı illerde ve farklı niteliklerde personel alımı yapılıyor. İlanlar İŞKUR üzerinden yayımlanmış olup, detayları ve başvuru şartları haberimizde... İŞKUR tarafınca EGM bünyesine yapılacak olan personel alım ilanları aşağıda yer almıştır. İlanlarda yer alan duyuru numaralarını ''ilan no'' yazan kısma yazarak detayları görebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Başvurular, 30 Nisan 2019 ile 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki İŞKUR minimum ilköğretim mezunu EGM işçi alımı müracaat şartları nedir? İŞKUR güncel iş ilanları müracaat ekranı ve koşulları haberimizde

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.