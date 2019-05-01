Devlet Personel Başkanlığı (DPB), 2019 yılında yapılacak akademik personel alımı için ilanları yayınladı. Üniversitelere yapılacak akademik personel alımı için şartlar belli oldu. Güncel akademik personel alımı ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, akademik personel alımı için şartlar neler? Yozgat Bozok Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi akademik personel alımı şartları neler? İşte güncel akademik personel ilanları...

Üniversitelerin boş bulunan kadrolarına yapılacak akademik personel alımı ilanlarını sizler için derledik. En son güncel ilanlara haberimizden ulaşabilirsiniz.