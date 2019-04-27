İŞKUR üzerinden binlerce bekçi adayını sevindiren bir ilan yayınlandı. İŞKUR sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki İŞKUR hangi illere bekçi alımı yapacak? Türkiye iş Kurumu tarafından yeni ilanlar yayımlandı.Yayımlanan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Bu arada bekçinin görevleri ve aldıkları maaş bilgisini öğrenerek bu alanda açılan ilanlara başvurmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Bekçi alımı için başvuru şartları nelerdir?