Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen ve elinde 2025 ya da 2026 KPSS puanı bulunan lisans mezunları için yılın son önemli fırsatlarından biri kapıda. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK), merkez teşkilatında görevlendirmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında 5 uzman yardımcısı istihdam edecek. Üstelik bu alımda adayları yazılı sınav stresi beklemiyor; 75 ve üzeri KPSS puanıyla sıralamaya giren toplam 20 kişi doğrudan sözlü sınavda ter dökecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığının yayımladığı ilana göre adayların önünde iki haftalık bir başvuru penceresi bulunuyor. Başvurular 1 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 14 Aralık 2026 Pazartesi günü saat 23.59.59'da sona erecek.

Süreç tamamen dijital ortamda yürütülecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden YÖKAK - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla veya doğrudan Kariyer Kapısı resmi platformu üzerinden tamamlayabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla gönderilen dosyalar ise kesinlikle kabul edilmeyecek.

HANGİ BÖLÜMLER BAŞVURABİLİYOR, PUAN TÜRLERİ NELER?

Alım dört farklı mezuniyet alanını kapsıyor ve her alan için geçerli KPSS puan türü değişiklik gösteriyor. İktisat, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler mezunları birden fazla puan türüyle şansını deneyebilirken, iletişim fakültesi mezunları için yalnızca P3 puanı geçerli sayılacak.

Kadro ve sözlü sınav kontenjanı dağılımı şu şekilde belirlendi:

A1 - İktisat: KPSS P14, P15, P16, P17 veya P18 puan türlerinden en az 75 puan (1 kadro, sözlüye çağrılacak 4 aday)

KPSS P14, P15, P16, P17 veya P18 puan türlerinden en az 75 puan (1 kadro, sözlüye çağrılacak 4 aday) A2 - Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: KPSS P29, P30, P31, P32 veya P33 puan türlerinden en az 75 puan (1 kadro, sözlüye çağrılacak 4 aday)

KPSS P29, P30, P31, P32 veya P33 puan türlerinden en az 75 puan (1 kadro, sözlüye çağrılacak 4 aday) A3 - Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: KPSS P34, P35, P36, P37 veya P38 puan türlerinden en az 75 puan (2 kadro, sözlüye çağrılacak 8 aday)

KPSS P34, P35, P36, P37 veya P38 puan türlerinden en az 75 puan (2 kadro, sözlüye çağrılacak 8 aday) A4 - İletişim Fakültesi: KPSS P3 puan türünden en az 75 puan (1 kadro, sözlüye çağrılacak 4 aday)

Her alan için kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava davet edilecek. Ancak son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da listeye dahil edileceği için toplam davetli sayısı 20'nin üzerine çıkabilecek. Dolayısıyla 75 puan taban barajını geçmek tek başına yeterli olmayacak; sözlüye kalabilmek için alan bazlı puan sıralamasında üst dilimde yer almak gerekecek.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

Kurum, 2026 yılı alımında adaylardan herhangi bir yabancı dil sınav puanı talep etmiyor. Ancak başvurunun geçerli sayılabilmesi için şu koşulların eksiksiz karşılanması gerekiyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel memuriyet şartlarını taşımak.

En az dört yıllık ilgili lisans programlarından mezun olmak (yurt dışındaki üniversitelerden veya denk bölümlerden mezun olanların YÖK onaylı denklik belgesini sisteme yüklemesi şart).

1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar başvurabiliyor).

2025 veya 2026 KPSS'den ilgili alanda asgari 75 puan almış olmak.

Adayların dijital başvuru sırasında sisteme diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ile güncel özgeçmişlerini eklemeleri yeterli olacak.

SÖZLÜ SINAVDA NELER ÖLÇÜLECEK, SONUÇLAR NASIL İLAN EDİLECEK?

Yazılı aşamanın bulunmadığı bu alımda tek belirleyici sözlü sınav olacak. Sınav tarihinden en az 10 gün önce yeri, günü ve saati YÖKAK resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Komisyon; adayların mesleki bilgi düzeyinin yanı sıra konuyu kavrayıp özetleme, ifade ve muhakeme gücü, liyakat, temsil kabiliyeti, özgüven, ikna becerisi, genel kültür ve teknolojik gelişmelere açıklık gibi kriterleri 100 tam puan üzerinden değerlendirecek. Başarılı sayılmak için komisyon üyelerinin verdiği notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak.

Sınavın ardından en yüksek puandan başlanarak 5 asıl aday ve başarılı olanlar arasından kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecek. Sonuçlar yine kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar ise ilandan sonraki 7 iş günü içinde yazılı başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sürecine dair tüm yasal ayrıntıları incelemek isteyen adaylar, YÖKAK uzman yardımcısı alım ilanının tam metnine doğrudan ulaşabilir.