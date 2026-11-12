Akademik kariyer hedefleyenler ve kamu hastaneleri dışında üniversite bünyesinde görev almak isteyenler için yeni bir istihdam dönemi başladı. Altı farklı üniversite, profesörden araştırma görevlisine, tıp uzmanından sözleşmeli psikoloğa kadar uzanan geniş bir yelpazede toplam 131 personel alımı için düğmeye bastı.

13 Kasım itibarıyla başlayan başvuru sürecinde 130 kadro akademik personele, 1 kadro ise sözleşmeli psikoloğa ayrıldı. Başvuru tarihleri, değerlendirme takvimleri ve başvuru yöntemleri ise üniversiteden üniversiteye farklılık gösteriyor.

EN YÜKSEK KONTENJAN BİRUNİ ÜNİVERSİTESİNDE

Toplam 57 akademik personel alacak olan Biruni Üniversitesi, en fazla kadro açan kurum oldu. Alımların 46'sı öğretim üyesi, 11'i ise öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarından oluşuyor.

Diş hekimliği, eczacılık, eğitim, mühendislik ve doğa bilimleri, sağlık bilimleri fakülteleri ile meslek yüksekokulunu kapsayan ilanda profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi unvanları yer alıyor.

Başvurular 13-27 Kasım 2026 tarihleri arasında üniversitenin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi adayları için takvim ise şöyle işleyecek:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Ön değerlendirme sonuçları: 30 Kasım

30 Kasım Giriş sınavı: 2 Aralık

2 Aralık Nihai sonuçlar: 4 Aralık

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 30 AKADEMİSYEN İSTİHDAM EDECEK

Üsküdar Üniversitesi tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri ile mühendislik ve doğa bilimleri fakültelerinde görevlendirmek üzere 30 akademik personel alacak. Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadroları için belirlenen başlıca alanlar arasında diş hekimliği, endüstri mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, çocuk cerrahisi, iç hastalıkları ve ruh sağlığı bulunuyor.

13 Kasım'da başlayan başvurular 27 Kasım'da sona erecek. Adayların evraklarını ilgili yerleşkelere şahsen veya kargo yoluyla ulaştırması gerekiyor. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için belirlenen değerlendirme takvimi şu şekilde:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Ön değerlendirme: 4 Aralık

4 Aralık Giriş sınavı: 11 Aralık

11 Aralık Sonuçların açıklanması: 18 Aralık

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURULAR SADECE ÇEVRİM İÇİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi, farklı fakülte ve meslek yüksekokulları için 24 doktor öğretim üyesi alımı yapacak. Kadrolar insan ve toplum bilimleri, fen, iktisadi ve idari bilimler, orman, mühendislik, sağlık bilimleri ve diş hekimliği fakültelerinin yanı sıra Çerkeş ve Şabanözü meslek yüksekokullarını kapsıyor.

İlgili alanlarda doktora veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olan ve üniversitenin akademik atama koşullarını sağlayan adaylar, 13-27 Kasım tarihleri arasında yalnızca üniversitenin çevrim içi başvuru sistemi üzerinden müracaat edebilecek. Bu alımda her aday sadece tek bir kadroya başvurabilecek.

TIP KADROLARINA AĞIRLIK VEREN İKİ ÜNİVERSİTE

İstanbul Okan Üniversitesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ise yeni dönem alımlarını sağlık alanına ayırdı.

İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesindeki anabilim dallarına 14 öğretim üyesi alacak. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanlarıyla açılan kadrolar anesteziyoloji ve reanimasyon, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, iç hastalıkları, acil tıp, kalp ve damar cerrahisi, plastik cerrahi ile kulak burun boğaz hastalıkları alanlarını kapsıyor. 13 Kasım'da başlayan başvurular 27 Kasım 2026 tarihine kadar üniversitenin Tuzla Kampüsü'ndeki ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla iletilebilecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ise Diş Hekimliği ve Tıp fakülteleri için 5 doktor öğretim üyesi istihdam edecek. Diş Hekimliği Fakültesinde ağız, diş ve çene cerrahisi ile ortodonti; Tıp Fakültesinde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları ile enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanlarına alım yapılacak. Adayların başvurularını önce elektronik sistem üzerinden tamamlaması, ardından gerekli belgeleri ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekiyor. 15 günlük başvuru süresinin kesin bitiş tarihi üniversitenin personel duyuruları sayfasından ilan edilecek.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN SINAVSIZ PSİKOLOG ALIMI

Listede akademik kadro dışında alım yapan tek kurum olan Bursa Teknik Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında bir sözleşmeli psikolog istihdam edecek.

Yazılı veya sözlü sınavın yapılmayacağı bu alımda adaylarda aranan temel şartlar şunlar:

ADAYLARDA ARANAN TEMEL ŞARTLAR Psikoloji lisans mezunu olmak

Sağlık Bakanlığı tarafından klinik psikolog olarak tescil edilmiş bulunmak

2026 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almak

puan türünden en az 70 puan almak Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak (erkek adaylara açık kadro)

Başvurular 13-27 Kasım tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak ve 27 Kasım günü saat 13.00'te sona erecek. Yerleştirmeler doğrudan KPSS puan sıralamasına göre yapılacak ve sonuçlar 4 Aralık'ta üniversitenin internet sitesinden duyurulacak.