SPK 40 uzman yardımcısı alacak! Başvurular için tarih belli oldu: Son güne dikkat
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kariyerini kamu kurumunda sürdürmek isteyen adaylar için yeni bir istihdam fırsatı sunuyor. Kurum, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvuru süreci ve sınav takvimi belli olurken, adayların taşıması gereken şartlar da açıklandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara merkezinde ve/veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı istihdam edecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kurumun konuya ilişkin sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.
SIRALAMADA İLK 800 BAZ ALINACAK
Başvuranlar arasından KPSS puanına göre yapılacak sıralamada ilk 800'e giren adaylar giriş sınavına çağrılacak.
Adayların ayrıca ilanda belirtilen lisans programlarından mezun olmaları ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.
NASIL BAŞVURULUR?
Başvurular, 12-26 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak.
Giriş sınavının yazılı bölümü, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara'daki Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak sınavın yazılı bölümünde başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Sınava ilişkin duyurular ve sonuçlar, SPK'nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecek.