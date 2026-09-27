Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara merkezinde ve/veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı istihdam edecek.

SPK, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı alacak. (Foto: AA)



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Kurumun konuya ilişkin sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.