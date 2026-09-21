Karayolları Genel Müdürlüğü, farklı illerdeki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 50 sürekli işçi alımı yapacak. Düz işçi (9622.02-Beden İşçisi (Genel)) kadrosu için başvurular 21 Eylül 2026'da İŞKUR üzerinden başlayacak ve 5 gün sürecek. Adayların en az ilkokul, en fazla ortaöğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşından gün almamış olması gerekiyor. İşe alınacaklar kura yöntemiyle belirlenecek.

BAŞVURU TARİHİ VE KANALLARI Karayolları Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre talep, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerinin Açık İş İlanları bölümünde 21 Eylül 2026 tarihinde yayımlanacak ve 5 gün ilanda kalacak. Başvurular İŞKUR hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de alınacak. Son müracaat tarihinin tatil gününe rastlaması halinde süre, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacak.