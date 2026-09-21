Karayolları 50 işçi alıyor: İlkokul mezunlarına da açık kadro için başvuru tarihleri ne zaman? İşte şartlar ve başvuru ekranı!
İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruda adayların yalnızca bir ilanı tercih edebilmesi, sürecin en kritik noktalarından biri. Şartları taşıyanlar için kura, belge ve göreve başlama aşamalarında da farklı kurallar uygulanacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü, farklı illerdeki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 50 sürekli işçi alımı yapacak. Düz işçi (9622.02-Beden İşçisi (Genel)) kadrosu için başvurular 21 Eylül 2026'da İŞKUR üzerinden başlayacak ve 5 gün sürecek.
Adayların en az ilkokul, en fazla ortaöğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşından gün almamış olması gerekiyor. İşe alınacaklar kura yöntemiyle belirlenecek.
BAŞVURU TARİHİ VE KANALLARI
Karayolları Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre talep, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerinin Açık İş İlanları bölümünde 21 Eylül 2026 tarihinde yayımlanacak ve 5 gün ilanda kalacak.
Başvurular İŞKUR hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de alınacak. Son müracaat tarihinin tatil gününe rastlaması halinde süre, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacak.
KADRO, ÖĞRENİM VE YAŞ ŞARTI
Alım, Düz işçi (9622.02-Beden İşçisi (Genel)) pozisyonunda yapılacak. Adayların en az ilkokul, en fazla ortaöğretim mezunu olması gerekiyor. Beden gücü gerektiren işlerde çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması zorunlu tutulurken yaş sınırı 18-35 olarak belirlendi.
50 KİŞİLİK KADRO İLLERE GÖRE DAĞILACAK
İlanda ikamet edilmesi istenen yerler, işçilerin çalıştırılacağı işyerleri ve kontenjanlar şöyle sıralandı:
İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
- Adayların beden gücü gerektiren işlerde çalışmasına engel bir durumunun olmaması zorunlu. Kura sonucu atananlar, Düz İşçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacak.
- Adayların; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gerekiyor.
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.
- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. Bu şart, TCK'nin 53-1/a maddesi kapsamında değerlendirilecek.
- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
- İşgücü isteminin yayımlandığı tarih itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvurması halinde başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
- Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.
- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak; görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.
- Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenecek.
- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekecek.
KURA, ATAMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
- Her aday, İŞKUR'da yayımlanan ilanlardan yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecek. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek.
- İŞKUR tarafından gönderilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, asıl sayının 4 katı kadar yedek aday kura ile belirlenecek. Kura tarihi ve yeri, kurumun resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacak.
- İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların teslim edeceği belgeler, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirmeler Genel Müdürlüğün www.kgm.gov.tr adresindeki duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.
- Ataması yapılan adaylar 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil, yani tayin talebinde bulunamayacak.
- İşe alınanlar 2.665,13 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacak.
- İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri, bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecek. Sözleşmesi bu süre içinde feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartları taşıyanların ataması yapılacak.
- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar, istenen belgeleri daha sonra bildirilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edecek. Posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar, doğum veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebilecek. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacak.
- İşveren, ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilecek.
İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinde "İş Arayan" bağlantısı üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle başvuru yapabilecek.
(Haberde yer alan görseller AA ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)