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Mazeret atamasında kritik gelişme! MEB açıkladı! Öğretmenlerin yeni görev yerleri belli oldu

Öğretmenlerin merakla beklediği mazerete bağlı ikinci yer değiştirme sonuçları belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, ataması gerçekleşmeyen, sonradan mazereti oluşan ve kadroya geçerek mazeret hakkı bulunan öğretmenlerin sonuçlarını açıkladı. Ataması yapılan öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme süreci de başladı.

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Mazeret atamasında kritik gelişme! MEB açıkladı! Öğretmenlerin yeni görev yerleri belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme işlemleri kapsamında yapılan ikinci atama sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, özellikle 2023 yılında atanan ve eylül ayında 3 yıllık yasal çalışma süresini tamamlayarak kadroya geçen öğretmenler tarafından yakından takip ediliyordu.

Öğretmenlerin mazerete bağlı ikinci atama sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Öğretmenlerin mazerete bağlı ikinci atama sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BAKANLIK DUYURDU

Bakanlığın duyurusuna göre; 2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme sürecinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, bu süreçten sonra mazereti oluşanlar ve sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için yeni atama işlemi gerçekleştirildi.

Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için yeni yer değiştirme işlemi yapıldı.Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için yeni yer değiştirme işlemi yapıldı.

İKİNCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yeni atama süreci, 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenleri de kapsadı. Başvuruları değerlendirilen öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi.

Sonradan mazereti oluşan öğretmenler de süreçten yararlandı.Sonradan mazereti oluşan öğretmenler de süreçten yararlandı.

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Öğretmenlerin bundan sonraki süreçte görev yaptıkları kurumlarda gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

Kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenlerin sonuçları da belli oldu.Kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenlerin sonuçları da belli oldu.

KİMLER İKİNCİ ATAMA KAPSAMINDA YER ALDI?

İkinci atama sürecinde;

  • İlk mazerete bağlı yer değiştirmede ataması gerçekleşmeyen öğretmenler,
  • İlk başvuru döneminden sonra mazereti oluşan öğretmenler,
  • 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenler yer aldı.

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