Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme işlemleri kapsamında yapılan ikinci atama sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, özellikle 2023 yılında atanan ve eylül ayında 3 yıllık yasal çalışma süresini tamamlayarak kadroya geçen öğretmenler tarafından yakından takip ediliyordu.

Öğretmenlerin mazerete bağlı ikinci atama sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) BAKANLIK DUYURDU Bakanlığın duyurusuna göre; 2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme sürecinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, bu süreçten sonra mazereti oluşanlar ve sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için yeni atama işlemi gerçekleştirildi.