Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 6 farklı kadroda 14 personel alacak
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), farklı branşlarda toplam 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Bugün başlayan başvuru süreci 14 Eylül'de sona erecek.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), kadrosunu güçlendirmek için 14 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden alınırken adayların başvurularını 14 Eylül'e kadar tamamlaması gerekiyor. Personel alımına ilişkin başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
SİVİL HAVACILIĞA PERSONEL ALIMI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?
SHGM BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adreslerinden yapabilecek.
SON TARİHE DİKKAT
Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'e kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.
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