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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 6 farklı kadroda 14 personel alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), farklı branşlarda toplam 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Bugün başlayan başvuru süreci 14 Eylül'de sona erecek.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 6 farklı kadroda 14 personel alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), kadrosunu güçlendirmek için 14 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden alınırken adayların başvurularını 14 Eylül'e kadar tamamlaması gerekiyor. Personel alımına ilişkin başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

SHGM, toplam 14 sözleşmeli personel alımı yapacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)SHGM, toplam 14 sözleşmeli personel alımı yapacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

SİVİL HAVACILIĞA PERSONEL ALIMI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alımlar 6 farklı kadroda gerçekleştirilecek.Alımlar 6 farklı kadroda gerçekleştirilecek.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?

Pilot
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak üzere personel alımı yapılacak.
Uçuş Teknisyeni
Uçuş operasyonları kapsamında görev yapacak teknik personel kadrosunda alım gerçekleştirilecek.
Uçuş Tabibi
Havacılık faaliyetleri kapsamında görev yapacak sağlık personeli kadrosunda alım yapılacak.
Kabin Emniyet Uzmanı
Kabin emniyeti alanında görev yapacak uzman personel için kadro açılacak.
Hava Trafik Kontrolörü
Hava trafik hizmetlerinde görev almak üzere personel alımı gerçekleştirilecek.
Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli
Hava trafik emniyeti ve elektronik sistemler alanında görev yapacak personel kadrosunda alım yapılacak.
Toplam Kontenjan
SHGM belirtilen kadrolarda toplam 14 personel alacak.

Pilot, uçuş teknisyeni ve uçuş tabibi kadrolarına personel alınacak.Pilot, uçuş teknisyeni ve uçuş tabibi kadrolarına personel alınacak.

SHGM BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adreslerinden yapabilecek.

GENEL ŞARTLAR
1
Türk Vatandaşı olmak,
2
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4
Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve ATSEP kadroları da ilanda yer aldı.Kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve ATSEP kadroları da ilanda yer aldı.

SON TARİHE DİKKAT

Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'e kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.

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