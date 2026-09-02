



Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91 zam alacak. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 7.91 olursa 75 bin 779 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa ulaştı. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 7.91 olursa 34 bin 21 lirayı bulacak.

MEMUR MAAŞLARI Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4 Mevcut: 107.110 Yüzde 7.91 zamlı: 115.582,40 Memur-(üniversite mez.) 9/1 Mevcut: 73.070 Yüzde 7.91 zamlı: 78.849,84 Uzman öğretmen 1/4 Mevcut: 92.166 Yüzde 7.91 zamlı: 99.456,33 Öğretmen 1/4 Mevcut: 83.254 Yüzde 7.91 zamlı: 89.839,39 Başkomiser 3/1 Mevcut: 101.242 Yüzde 7.91 zamlı: 109.250,24 Polis memuru 8/1 Mevcut: 92.618 Yüzde 7.91 zamlı: 99.944,08 Uzman doktor 1/4 Mevcut: 170.730 Yüzde 7.91 zamlı: 184.234,74 Hemşire-(üniversite mez.) 5/1 Mevcut: 84.845 Yüzde 7.91 zamlı: 91.556,24 Mühendis 1/4 Mevcut: 109.185 Yüzde 7.91 zamlı: 117.821,53 Teknisyen-(lise mez.) 11/1 Mevcut: 75.877 Yüzde 7.91 zamlı: 81.878,87 Profesör 1/4 Mevcut: 153.208 Yüzde 7.91 zamlı: 165.326,75 Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut: 102.779 Yüzde 7.91 zamlı: 110.908,82 Vaiz 1/4 Mevcut: 86.983 Yüzde 7.91 zamlı: 93.863,36 Avukat 1/4 Mevcut: 102.135 Yüzde 7.91 zamlı: 110.213,88 Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.