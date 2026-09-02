Memur ve emeklinin Ocak 2027 zammında yeni hesap: Yüzde 29,49 tahmini gerçekleşirse maaşlar ne kadar olacak?
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 zammında yüzde 5'lik artışa enflasyon farkı da eklenecek. AA Finans anketindeki yüzde 29,49'luk yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, kaynakta yapılan hesaba göre zam yüzde 7,91'e ulaşacak. Peki bu senaryoda en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre yeni memur ve emekli maaşları…
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2027 yılının ilk zammı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olurken, buna 2026'nın ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark da eklenecek.
GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE
Bu fark için gözler enflasyona çevrilirken, bu hafta bir veri daha açıklanıyor. 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'yi gösterecek verilerden ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78 olarak gerçekleşmişti. Ağustos enflasyonu da yarın açıklanacak. Bu veri merakla beklenirken, AA Finans'ın anketinden yeni ipucu geldi.
YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 29.49 OLDU
Ankete katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1.86 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.49 oldu.
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Ankete göre bu oran aşılacak. Yüzde 29.49'luk tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 9.97 çıkacak.
Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91 zam alacak. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 7.91 olursa 75 bin 779 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa ulaştı. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 7.91 olursa 34 bin 21 lirayı bulacak.