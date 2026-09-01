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TÜBİTAK 660 personel alımı 2026: Son başvuru tarihine dikkat! Avukat, teknisyen, memur...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere 660 personel alımı yapacağını duyurdu. Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki birimlerde görevlendirilecek adaylar için farklı pozisyonlarda başvuru süreci başladı.

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TÜBİTAK 660 personel alımı 2026: Son başvuru tarihine dikkat! Avukat, teknisyen, memur...

TÜBİTAK, bünyesini güçlendirmek için geniş kapsamlı personel alımına hazırlanıyor. Kurum, Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki birimlerinde görev almak üzere 660 yeni personeli farklı kadrolarda istihdam edecek.

TÜBİTAK, farklı kadrolarda 660 personel alımı yapacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)TÜBİTAK, farklı kadrolarda 660 personel alımı yapacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere personeller istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görev yapmak üzere 660 personel alınacak.

Alımlar Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki birimlerde gerçekleştirilecek.Alımlar Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki birimlerde gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?

Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.

Başvurular kadrolara göre 7 ve 22 Eylül'e kadar sürecek.Başvurular kadrolara göre 7 ve 22 Eylül'e kadar sürecek.

SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular, 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Personel Alımı
660
TÜBİTAK, toplam 660 personel istihdam edecek.
Görev Yerleri
Ankara
Kocaeli (Gebze)
Bursa
Alımlar bu illerdeki birimlerde yapılacak.
Kadro ve Başvuru Tarihleri
Kadrolar
Araştırmacı, uzman, teknisyen, memur, avukat ve güvenlik görevlisi.
TÜBİTAK Kariyer Sistemi
22 Eylül saat 17.00
İŞKUR başvuruları
7 Eylül saat 17.00
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