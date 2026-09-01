Başvurular kadrolara göre 7 ve 22 Eylül'e kadar sürecek.

SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular, 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak.

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Personel Alımı 660 TÜBİTAK, toplam 660 personel istihdam edecek. Görev Yerleri Ankara

Kocaeli (Gebze)

Bursa Alımlar bu illerdeki birimlerde yapılacak. Kadro ve Başvuru Tarihleri Kadrolar

Araştırmacı, uzman, teknisyen, memur, avukat ve güvenlik görevlisi. TÜBİTAK Kariyer Sistemi

22 Eylül saat 17.00 İŞKUR başvuruları

7 Eylül saat 17.00