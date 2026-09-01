TÜBİTAK 660 personel alımı 2026: Son başvuru tarihine dikkat! Avukat, teknisyen, memur...
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere 660 personel alımı yapacağını duyurdu. Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki birimlerde görevlendirilecek adaylar için farklı pozisyonlarda başvuru süreci başladı.
TÜBİTAK, bünyesini güçlendirmek için geniş kapsamlı personel alımına hazırlanıyor. Kurum, Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki birimlerinde görev almak üzere 660 yeni personeli farklı kadrolarda istihdam edecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere personeller istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görev yapmak üzere 660 personel alınacak.
TÜBİTAK HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?
Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.
SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT
AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular, 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak.
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