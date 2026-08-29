Göç İdaresi Başkanlığı 40 uzman yardımcısı alacak: KPSS puanına ve yaş sınırına dikkat

Kamu personeli olmak isteyen adayların merakla beklediği başvuru takvimi de netleşti. Başvurular 1 Eylül 2026'da başlayacak ve 9 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapabilecek.

Göç İdaresi Başkanlığı, yeni personel alımı için sınav sürecini başlatıyor. (Görsel: AA)

40 İL GÖÇ UZMAN YARDIMCISI İÇİN ALIM YAPILACAK

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 40 il göç uzman yardımcısı alınacak. Personel alımı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Adayların başvuru sürecinde gerekli şartları taşıması ve belirtilen tarihler içerisinde elektronik ortamda başvurularını tamamlaması gerekiyor.

BAŞVURULAR EYLÜL AYINDA ALINACAK

İl göç uzman yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adaylar başvurularını 1 Eylül saat 10.00'dan itibaren yapabilecek. Başvuru süreci 9 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular, e-Devlet'te yer alan "Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti üzerinden veya Kariyer Kapısı internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

İlana başvuracak adayların hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olması gerekiyor. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar da başvuru yapabilecek.

Bunun yanı sıra adayların, 2024 veya 2025 yıllarında gerçekleştirilen KPSS'de ilanda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olması şartı aranacak.

Yaş şartında ise 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak kriteri uygulanacak.

Yazılı sınav Ankara'da gerçekleştirilecek.

YAZILI SINAV 10 EKİM'DE ANKARA'DA

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar için yazılı sınav 10 Ekim saat 14.00'te Ankara'da düzenlenecek.

Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar arasından sözlü sınava katılmaya hak kazananlar belirlenecek. Sözlü sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde yazılı sınav puanları esas alınacak.

SÖZLÜ SINAVA KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanarak alım yapılacak 40 kişilik kadronun 4 katına kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

Buna göre, şartları sağlayan adaylar arasından yazılı sınav sonucuna göre en fazla 160 aday sözlü sınav aşamasına geçebilecek.

İl göç uzman yardımcılığı alımının ikinci aşaması olan sözlü sınav da Ankara'da gerçekleştirilecek. Ancak sözlü sınavın kesin tarihi, yeri ve saati henüz açıklanmadı.

Söz konusu bilgiler, Göç İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.