Siber Güvenlik Başkanlığı’nda 275 yeni kadro: Başvurular için tarih verildi
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edecek. Alımlar kıdemli uzman, uzman ve analist pozisyonlarında gerçekleştirilecek.
Başvurular 21 Ağustos'ta başladı ve 11 Eylül'de sona erecek. Adaylar başvurularını Siber Güvenlik Başkanlığının kariyer platformu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.
275 KİŞİLİK KADRO İÇİN ALIM YAPILACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personelin 250'si Ankara'daki Başkanlık merkez teşkilatında, 25'i ise İstanbul İl Temsilciliğinde görev yapacak.
Kadro kapsamında farklı uzmanlık alanlarında personel istihdam edilmesi planlanıyor. İlanın kapsadığı başlıca alanlar şöyle:
- Adli bilişim
- Ağ mimarisi ve ağ yönetimi
- Bilgi güvenliği uyumu
- Bilişim hukuku
- Denetim
- Dijital varlık envanteri
- İş analizi ve iş geliştirme
- Kapasite geliştirme
- Kurumsal mimari ve BT yönetimi
- Proje yönetimi
- Siber diplomasi
- Siber güvenlik mimarisi
- Siber güvenlik yönetimi
- Siber olay müdahale
- Siber tehdit istihbaratı
- Sistem mimarisi ve sistem yönetimi
- Uygulama testleri
- Veri analitiği
- Yazılım geliştirme
BAŞVURULAR 11 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK
Adayların başvuru yapabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını tamamlamış bulunması gerekiyor. Bunun yanı sıra kamu haklarından mahrum olmamak ve başvurulan pozisyon için belirlenen özel ve mesleki şartları karşılamak da gerekiyor.
Başvurular, 21 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında kariyer.siberguvenlik.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
ADAYLAR SINAVA DAVET EDİLECEK
Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, yapılacak değerlendirme sonrasında sınav sürecine alınacak. Değerlendirmeyi geçen adaylar, Ankara'daki Başkanlık hizmet binasında düzenlenecek yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava davet edilecek.
Sınavın hangi yöntemle gerçekleştirileceği, adayların başvurduğu pozisyonun niteliğine ve ilan kapsamında belirtilen değerlendirme sürecine göre belirlenecek.