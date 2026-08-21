Siber Güvenlik Başkanlığı’nda 275 yeni kadro: Başvurular için tarih verildi

Siber Güvenlik Başkanlığı 275 personel alacak. (Görsel: AA)

275 KİŞİLİK KADRO İÇİN ALIM YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personelin 250'si Ankara'daki Başkanlık merkez teşkilatında, 25'i ise İstanbul İl Temsilciliğinde görev yapacak.

Kadro kapsamında farklı uzmanlık alanlarında personel istihdam edilmesi planlanıyor. İlanın kapsadığı başlıca alanlar şöyle:

Adli bilişim

Ağ mimarisi ve ağ yönetimi

Bilgi güvenliği uyumu

Bilişim hukuku

Denetim

Dijital varlık envanteri

İş analizi ve iş geliştirme

Kapasite geliştirme

Kurumsal mimari ve BT yönetimi

Proje yönetimi

Siber diplomasi

Siber güvenlik mimarisi

Siber güvenlik yönetimi

Siber olay müdahale

Siber tehdit istihbaratı

Sistem mimarisi ve sistem yönetimi

Uygulama testleri

Veri analitiği

Yazılım geliştirme

Alımlar Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

BAŞVURULAR 11 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Adayların başvuru yapabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını tamamlamış bulunması gerekiyor. Bunun yanı sıra kamu haklarından mahrum olmamak ve başvurulan pozisyon için belirlenen özel ve mesleki şartları karşılamak da gerekiyor.

Başvurular, 21 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında kariyer.siberguvenlik.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ADAYLAR SINAVA DAVET EDİLECEK

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, yapılacak değerlendirme sonrasında sınav sürecine alınacak. Değerlendirmeyi geçen adaylar, Ankara'daki Başkanlık hizmet binasında düzenlenecek yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava davet edilecek.

Sınavın hangi yöntemle gerçekleştirileceği, adayların başvurduğu pozisyonun niteliğine ve ilan kapsamında belirtilen değerlendirme sürecine göre belirlenecek.