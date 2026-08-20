Başvurular, 20 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek.

Alım kapsamında 3 uzman ve 1 şehir ve bölge planlama uzmanı istihdam edilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 11 Eylül 2026’da açıklanacak.

İKİ FARKLI ALANDA UZMAN PERSONEL ALINACAK

Alım kapsamında, işletme, iktisat, maliye, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası işletme yönetimi, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri ile ekonometri bölümlerinden mezun 3 uzman personel, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun 1 uzman personel istihdam edilecek.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar, KPSS ve yabancı dil puanlarının yanı sıra yüksek lisans, doktora ve ikinci yabancı dil gibi akademik yeterlilikler dikkate alınarak belirlenecek. Ayrıca, adaylarda uzmanlık alanlarına göre, kamu ihale süreçleri, yatırım teşvikleri, Avrupa Birliği mali destek mekanizmaları, bölgesel kalkınma, fizibilite çalışmaları, yatırım ortamı, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), mali analiz, uluslararası fonlar ve yatırım tanıtımı gibi konularda bilgi ve deneyime sahip olmaları dikkate alınacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava katılmaya hak kazanan adaylar 11 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak. Sözlü sınav tarihi ise daha sonra Ajansın resmi internet sitesinden açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, Ajansın ihtiyaçları doğrultusunda Kastamonu, Çankırı veya Sinop'ta görevlendirilebilecek.