EGM genel atamaları tamamlandı: 270 personelin görev yeri gece yarısı açıklanacak
Emniyet Genel Müdürlüğünde 2024 yılından bu yana kadro yetersizliği sebebiyle askıya alınan 1. Sınıf Emniyet Müdürü terfileri ile 270 personeli kapsayan 2026 yılı genel atamaları tamamlandı. Bakanlık onayından geçen heyecanla beklenen sonuçlar, 18 Ağustos gece yarısı itibarıyla PBS.NET üzerinden teşkilat mensuplarının erişimine sunulacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünde uzun süredir beklenen terfi ve atama işlemleri tamamlandı. 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfiler, Bakanlık makamının onayının ardından gerçekleştirildi.
Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin de 2026 yılı genel atamaları yapıldı.
2024'TEN BU YANA YAPILAMAYAN TERFİLER TAMAMLANDI
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine ilişkin terfi ve atama sürecinin gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından sonuçlandırıldığını bildirdi.
Söz konusu işlemlerin 2024 yılından bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemediği belirtildi. Terfi ve atamalar, Bakanlık makamının onayıyla tamamlandı.
270 PERSONELİN GÖREV YERİ BELİRLENDİ
Emniyet teşkilatındaki 2026 yılı genel atamaları kapsamında iki rütbedeki personel için de işlem yapıldı:
SONUÇLAR 18 AĞUSTOS'TA PBS.NET'TE AÇIKLANACAK
Ali Fidan, bir üst rütbeye yükselen ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarına yeni görevlerinde başarı diledi.