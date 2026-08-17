EGM genel atamaları tamamlandı: 270 personelin görev yeri gece yarısı açıklanacak

Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin de 2026 yılı genel atamaları yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünde uzun süredir beklenen terfi ve atama işlemleri tamamlandı. 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfiler, Bakanlık makamının onayının ardından gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 2024’ten beri bekleyen terfi işlemleri tamamlandı. | Fotoğraf: AA

2024'TEN BU YANA YAPILAMAYAN TERFİLER TAMAMLANDI

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine ilişkin terfi ve atama sürecinin gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından sonuçlandırıldığını bildirdi.

Söz konusu işlemlerin 2024 yılından bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemediği belirtildi. Terfi ve atamalar, Bakanlık makamının onayıyla tamamlandı.

270 PERSONELİN GÖREV YERİ BELİRLENDİ

Emniyet teşkilatındaki 2026 yılı genel atamaları kapsamında iki rütbedeki personel için de işlem yapıldı:

GENEL ATAMA Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde 270 personelin genel ataması gerçekleştirildi. TERFİ VE ATAMA 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yönelik bekleyen terfi ve atama işlemleri tamamlandı.

SONUÇLAR 18 AĞUSTOS'TA PBS.NET'TE AÇIKLANACAK

✓ 18 AĞUSTOS 2026 • 00.00 Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan personel sonuçlarını 18 Ağustos 2026 saat 00.00 itibarıyla PBS.NET üzerinden öğrenebilecek.

Ali Fidan, bir üst rütbeye yükselen ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarına yeni görevlerinde başarı diledi.