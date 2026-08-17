Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bilişim alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için yeni bir istihdam fırsatı sunuyor. Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 19 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular elektronik ortamda yapılırken, şartları taşıyan adaylar arasından belirlenen kişiler Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınava davet edilecek.