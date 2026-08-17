Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 bilişim personeli alımı 2026: Son başvuru tarihi ne zaman?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 19 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Adaylar başvurularını 31 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bilişim alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için yeni bir istihdam fırsatı sunuyor. Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 19 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular elektronik ortamda yapılırken, şartları taşıyan adaylar arasından belirlenen kişiler Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınava davet edilecek.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Memur