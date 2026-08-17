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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 bilişim personeli alımı 2026: Son başvuru tarihi ne zaman?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 19 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Adaylar başvurularını 31 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 bilişim personeli alımı 2026: Son başvuru tarihi ne zaman?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bilişim alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için yeni bir istihdam fırsatı sunuyor. Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 19 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular elektronik ortamda yapılırken, şartları taşıyan adaylar arasından belirlenen kişiler Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınava davet edilecek.

n Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 19 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)n Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 19 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak mı?
Evet, 19 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.
Personel alımı hangi birim tarafından yapılacak?
Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.
Başvurular ne zamana kadar yapılabilecek?
Başvurular 31 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Başvurular nereden yapılacak?
Başvurular Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

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Sözlü sınava kaç aday çağrılacak?
İlan edilen boş pozisyon sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınav nerede yapılacak?
Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek.
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