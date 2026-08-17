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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı başvuru ekranı 2026: Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için yeni iş fırsatları duyuruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular kurumun belirlediği tarihlerde İŞKUR üzerinden yapılabilecek.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı başvuru ekranı 2026: Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 173 daimi işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların ardından adaylar sözlü sınavla değerlendirilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 173 daimi işçi alımı gerçekleştirecek.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 173 daimi işçi alımı gerçekleştirecek.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 173 İŞÇİ İSTİHDAM EDECEK

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Alım kapsamında kaptan, mühendis, gemici, yağcı ve büro personeli kadroları bulunuyor.Alım kapsamında kaptan, mühendis, gemici, yağcı ve büro personeli kadroları bulunuyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Bu kapsamda, 8 ikinci kaptan, 8 ikinci mühendis, 2 mühendis, 1 kılavuz kaptan, 80 gemici, 72 yağcı, 2 büro personeli alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak, adaylar sözlü sınavla değerlendirilecek.Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak, adaylar sözlü sınavla değerlendirilecek.

YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK

Nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınavla mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak mı?
Evet, sürekli işçi statüsünde personel alımı yapılacak.
Başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?
Başvurular 17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Başvurular nereden yapılacak?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Hizmet Merkezlerine şahsen veya İŞKUR'un internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne doğrudan başvuru yapılabilir mi?
Genel Müdürlüğe yapılan doğrudan başvurular geçerli sayılmayacak.
Alım hangi statüde yapılacak?
Personel, sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek.
İlan nerede yayımlandı?
İlan, 17-21 Ağustos 2026 tarihlerinde İŞKUR'un internet sitesinin duyurular bölümünde yayımlandı.
Personel alımı hangi mevzuata göre yapılacak?
Alım, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak.
Kaç personel alınacak?
İlanda belirtilen kadro ve unvanlarda personel alınacak; sayı ve unvanlar ekli dokümanda yer alıyor.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Memur

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