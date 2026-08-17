Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak, adaylar sözlü sınavla değerlendirilecek.

YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK

Nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınavla mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak mı? Evet, sürekli işçi statüsünde personel alımı yapılacak. Başvurular hangi tarihler arasında yapılacak? Başvurular 17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular nereden yapılacak? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Hizmet Merkezlerine şahsen veya İŞKUR'un internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne doğrudan başvuru yapılabilir mi? Genel Müdürlüğe yapılan doğrudan başvurular geçerli sayılmayacak. Alım hangi statüde yapılacak? Personel, sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek. İlan nerede yayımlandı? İlan, 17-21 Ağustos 2026 tarihlerinde İŞKUR'un internet sitesinin duyurular bölümünde yayımlandı. Personel alımı hangi mevzuata göre yapılacak? Alım, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak. Kaç personel alınacak? İlanda belirtilen kadro ve unvanlarda personel alınacak; sayı ve unvanlar ekli dokümanda yer alıyor.