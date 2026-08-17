Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı başvuru ekranı 2026: Hangi kadrolarda alım yapılacak?
Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için yeni iş fırsatları duyuruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular kurumun belirlediği tarihlerde İŞKUR üzerinden yapılabilecek.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 173 daimi işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların ardından adaylar sözlü sınavla değerlendirilecek.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 173 İŞÇİ İSTİHDAM EDECEK
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Bu kapsamda, 8 ikinci kaptan, 8 ikinci mühendis, 2 mühendis, 1 kılavuz kaptan, 80 gemici, 72 yağcı, 2 büro personeli alınacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.
YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK
Nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınavla mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
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