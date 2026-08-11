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2026 MSB personel alımı başvuru ekranı: Son tarih ne zaman? Sözleşmeli er, uzman erbaş, teknik sınıf uzman erbaş

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere alınacak sözleşmeli er ve uzman erbaş başvurularında süreyi uzattı. Daha önce 9 Ağustos olarak açıklanan başvuruların son tarihi 17 Ağustos 2026 olarak güncellendi. Başvurular, Milli Savunma Bakanlığının personel temin sistemi üzerinden yapılabilecek.

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2026 MSB personel alımı başvuru ekranı: Son tarih ne zaman? Sözleşmeli er, uzman erbaş, teknik sınıf uzman erbaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak sözleşmeli er ve uzman erbaş alımlarında başvuru süresini uzattı. Adayların yoğun ilgi gösterdiği başvurularda yeni son tarih 17 Ağustos olarak belirlendi.

MSB, 2026 yılı sözleşmeli er ve uzman erbaş alımlarında başvuru süresini uzattı. (Haberin fotoğrafları AA'dan, MSB'den ve DHA'dan alınmıştır.)MSB, 2026 yılı sözleşmeli er ve uzman erbaş alımlarında başvuru süresini uzattı. (Haberin fotoğrafları AA'dan, MSB'den ve DHA'dan alınmıştır.)

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

MSB tarafından yapılan duyuruya göre daha önce 9 Ağustos 2026 olarak belirlenen başvuruların son tarihi 17 Ağustos 2026'ya uzatıldı. Böylece adaylara başvurularını tamamlamaları için ek süre tanındı.

Başvurular için daha önce 9 Ağustos olarak açıklanan son tarih 17 Ağustos 2026'ya çekildi.Başvurular için daha önce 9 Ağustos olarak açıklanan son tarih 17 Ağustos 2026'ya çekildi.

HANGİ ALIMLAR KAPSAMDA?

Süre uzatımı üç farklı personel teminini kapsıyor.

Bu kapsamda 2026/2 Dönem Sözleşmeli Er, 2026/3 Dönem Uzman Erbaş ve 2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımları yer alıyor.

Uzatılan süre 2026/2 Dönem Sözleşmeli Er alımını kapsıyor.Uzatılan süre 2026/2 Dönem Sözleşmeli Er alımını kapsıyor.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026/2 Dönem Sözleşmeli Er temininde adayların 20-25 yaş arasında olması ve en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Başvurular 24 Temmuz'da başlamıştı.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026/3 Dönem Uzman Erbaş temininde adayların 27 yaşını bitirmemiş olması ve askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olması gerekiyor. Adaylarda en az lise mezuniyeti şartı aranıyor.

Adayların başvuru işlemlerini 17 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.Adayların başvuru işlemlerini 17 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ ALIMI

2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş temininde de adayların 27 yaşını bitirmemiş olması, askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olması ve en az lise mezunu olması şartları bulunuyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Her üç alım için başvurular Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların başvurularını 17 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular MSB Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak.Başvurular MSB Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak.

ADAYLAR İÇİN SON FIRSAT

MSB'nin süre uzatımı kararı, başvurusunu henüz tamamlamayan adaylar için önemli bir fırsat oluşturdu. Sözleşmeli er ve uzman erbaş olmak isteyen adayların belirtilen tarihe kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

MSB BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MSB Personel Alımı
Başvuru Tarihi
Yeni son tarih 17 Ağustos 2026
Başvurular 24 Temmuz 2026'da başladı ve 17 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek.
Kapsam
Uzatılan Alımlar
2026/2 Dönem Sözleşmeli Er
2026/3 Dönem Uzman Erbaş
2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş
Sözleşmeli Er
Başvuru Şartları
Yaş20-25
En az ilköğretim mezunu olmak gerekiyor.
Uzman Erbaş
Başvuru Şartları
Yaş27 yaşını bitirmemiş
En az lise mezunu olmak gerekiyor.
Askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olmak şartı bulunuyor.
Teknik Sınıf
Uzman Erbaş Temini
2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş Temini kapsamında yapılıyor.
Başvuru
Nereden Yapılacak?
Başvurular Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak.
Sözleşmeli Er Alımı
Kuvvet Komutanlıkları
2026/2 Dönem
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini kapsamında gerçekleştiriliyor.
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