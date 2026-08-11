2026/2 Dönem Sözleşmeli Er temininde adayların 20-25 yaş arasında olması ve en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Başvurular 24 Temmuz'da başlamıştı.

2026/3 Dönem Uzman Erbaş temininde adayların 27 yaşını bitirmemiş olması ve askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olması gerekiyor. Adaylarda en az lise mezuniyeti şartı aranıyor.

Adayların başvuru işlemlerini 17 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ ALIMI

2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş temininde de adayların 27 yaşını bitirmemiş olması, askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olması ve en az lise mezunu olması şartları bulunuyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Her üç alım için başvurular Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların başvurularını 17 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.