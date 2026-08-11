2026 MSB personel alımı başvuru ekranı: Son tarih ne zaman? Sözleşmeli er, uzman erbaş, teknik sınıf uzman erbaş
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere alınacak sözleşmeli er ve uzman erbaş başvurularında süreyi uzattı. Daha önce 9 Ağustos olarak açıklanan başvuruların son tarihi 17 Ağustos 2026 olarak güncellendi. Başvurular, Milli Savunma Bakanlığının personel temin sistemi üzerinden yapılabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak sözleşmeli er ve uzman erbaş alımlarında başvuru süresini uzattı. Adayların yoğun ilgi gösterdiği başvurularda yeni son tarih 17 Ağustos olarak belirlendi.
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
MSB tarafından yapılan duyuruya göre daha önce 9 Ağustos 2026 olarak belirlenen başvuruların son tarihi 17 Ağustos 2026'ya uzatıldı. Böylece adaylara başvurularını tamamlamaları için ek süre tanındı.
HANGİ ALIMLAR KAPSAMDA?
Süre uzatımı üç farklı personel teminini kapsıyor.
Bu kapsamda 2026/2 Dönem Sözleşmeli Er, 2026/3 Dönem Uzman Erbaş ve 2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımları yer alıyor.
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2026/2 Dönem Sözleşmeli Er temininde adayların 20-25 yaş arasında olması ve en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Başvurular 24 Temmuz'da başlamıştı.
UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2026/3 Dönem Uzman Erbaş temininde adayların 27 yaşını bitirmemiş olması ve askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olması gerekiyor. Adaylarda en az lise mezuniyeti şartı aranıyor.
TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ ALIMI
2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş temininde de adayların 27 yaşını bitirmemiş olması, askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olması ve en az lise mezunu olması şartları bulunuyor.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Her üç alım için başvurular Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Adayların başvurularını 17 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
ADAYLAR İÇİN SON FIRSAT
MSB'nin süre uzatımı kararı, başvurusunu henüz tamamlamayan adaylar için önemli bir fırsat oluşturdu. Sözleşmeli er ve uzman erbaş olmak isteyen adayların belirtilen tarihe kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
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