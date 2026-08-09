TSE 129 personel alımı ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve kadro detayları
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 129 personel alımı gerçekleştirecek. Merkez ve taşra teşkilatında yapılacak alım kapsamında uzman yardımcısından mühendise, memurdan güvenlik görevlisine kadar çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlanacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayacak ve 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 129 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolarda gerçekleştirilecek alım için başvuru süreci 21 Ağustos'ta başlayacak ve adaylar 11 Eylül'e kadar başvurularını tamamlayabilecek.
HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?
TSE'nin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 129 personel istihdam edilecek. Alım kapsamında 25 TSE uzman yardımcısı, 10 mühendis, 2 kimyager, 2 hemşire, 28 memur, 7 tekniker, 19 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 teknisyen, 25 odacı, 2 bahçıvan ve 5 şoför alınacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Personel alımı için başvurular 21 Ağustos 2026'da başlayacak.
Adaylar başvurularını 11 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapabilecek.
Başvuru sürecine ilişkin ilan, TSE'nin internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısı'nda yayımlanacak.
SÖZLÜ SINAVA KİMLER ÇAĞRILACAK?
Adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak. Her pozisyon için alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 21 Eylül 2026'da TSE'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.