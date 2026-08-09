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TSE 129 personel alımı ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve kadro detayları

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 129 personel alımı gerçekleştirecek. Merkez ve taşra teşkilatında yapılacak alım kapsamında uzman yardımcısından mühendise, memurdan güvenlik görevlisine kadar çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlanacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayacak ve 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

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TSE 129 personel alımı ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve kadro detayları

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 129 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolarda gerçekleştirilecek alım için başvuru süreci 21 Ağustos'ta başlayacak ve adaylar 11 Eylül'e kadar başvurularını tamamlayabilecek.

TSE, merkez ve taşra teşkilatında 129 personel alacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)TSE, merkez ve taşra teşkilatında 129 personel alacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

TSE'nin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 129 personel istihdam edilecek. Alım kapsamında 25 TSE uzman yardımcısı, 10 mühendis, 2 kimyager, 2 hemşire, 28 memur, 7 tekniker, 19 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 teknisyen, 25 odacı, 2 bahçıvan ve 5 şoför alınacak.

Alımlar farklı kadrolarda gerçekleştirilecek.Alımlar farklı kadrolarda gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Personel alımı için başvurular 21 Ağustos 2026'da başlayacak.

Adaylar başvurularını 11 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

25 TSE uzman yardımcısı istihdam edilecek.25 TSE uzman yardımcısı istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapabilecek.

Başvuru sürecine ilişkin ilan, TSE'nin internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısı'nda yayımlanacak.

10 mühendis kadrosu için personel alınacak.10 mühendis kadrosu için personel alınacak.

SÖZLÜ SINAVA KİMLER ÇAĞRILACAK?

Adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak. Her pozisyon için alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 21 Eylül 2026'da TSE'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.

Soru
Cevap
TSE kaç personel alacak?
Toplam 129 personel alınacak.
Personel alımı hangi kurum tarafından yapılacak?
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacak.
Hangi kadrolarda alım yapılacak?
Uzman yardımcısı, mühendis, kimyager, hemşire, memur, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, odacı, bahçıvan ve şoför kadrolarında alım yapılacak.
Başvurular ne zaman başlayacak?
21 Ağustos 2026'da başlayacak.
Başvurular ne zaman sona erecek?
11 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.
Başvurular nereden yapılacak?
e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapılacak.
Adaylar nasıl sıralanacak?
Mezuniyet programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacak.
Sözlü sınava kaç aday çağrılacak?
Her pozisyon için alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava hak kazananlar ne zaman açıklanacak?
21 Eylül 2026'da TSE'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

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