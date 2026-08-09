TSE 129 personel alımı ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve kadro detayları

10 mühendis kadrosu için personel alınacak.

SÖZLÜ SINAVA KİMLER ÇAĞRILACAK?

Adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak. Her pozisyon için alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 21 Eylül 2026'da TSE'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.

Soru Cevap TSE kaç personel alacak? Toplam 129 personel alınacak. Personel alımı hangi kurum tarafından yapılacak? Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacak. Hangi kadrolarda alım yapılacak? Uzman yardımcısı, mühendis, kimyager, hemşire, memur, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, odacı, bahçıvan ve şoför kadrolarında alım yapılacak. Başvurular ne zaman başlayacak? 21 Ağustos 2026'da başlayacak. Başvurular ne zaman sona erecek? 11 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular nereden yapılacak? e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapılacak. Adaylar nasıl sıralanacak? Mezuniyet programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacak. Sözlü sınava kaç aday çağrılacak? Her pozisyon için alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava hak kazananlar ne zaman açıklanacak? 21 Eylül 2026'da TSE'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.