İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavı takvimi 2026: Son başvuru tarihi ne zaman?
İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel için düzenlenecek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı'nın tarihini duyurdu. Tercih sistemine göre gerçekleştirilecek sınav, 28 Kasım 2026'da yapılacak. Başvurular ise 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.
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İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli unvanlarda görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı takvimini açıkladı.
BAKANLIK TAKVİMİ DUYURDU
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, tercih sistemi esas alınarak gerçekleştirilecek yazılı sınavlar 28 Kasım 2026 Cumartesi günü düzenlenecek.
Sınava katılmak isteyen personel, 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sınavların büyük İçişleri Ailemize hayırlı olmasını diliyor, başvuruda bulunacak tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyoruz."
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Memur