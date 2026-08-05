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İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavı takvimi 2026: Son başvuru tarihi ne zaman?

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel için düzenlenecek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı'nın tarihini duyurdu. Tercih sistemine göre gerçekleştirilecek sınav, 28 Kasım 2026'da yapılacak. Başvurular ise 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

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İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavı takvimi 2026: Son başvuru tarihi ne zaman?

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli unvanlarda görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı takvimini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavı takvimi belli oldu. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavı takvimi belli oldu. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

BAKANLIK TAKVİMİ DUYURDU

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, tercih sistemi esas alınarak gerçekleştirilecek yazılı sınavlar 28 Kasım 2026 Cumartesi günü düzenlenecek.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Sınava katılmak isteyen personel, 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavı takvimi 2026: Son başvuru tarihi ne zaman?-4

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sınavların büyük İçişleri Ailemize hayırlı olmasını diliyor, başvuruda bulunacak tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyoruz."

Sınav Bilgileri

Sınav adı: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavlarıdır.

Düzenleyen kurum: İçişleri Bakanlığı düzenliyor.

Duyuru tarihi: 5 Ağustos 2026 tarihinde duyuruldu.

Tarih ve Başvuru Süreci

Sınav tarihi: 28 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

Başvurular: 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

Sistem: Tercih sistemine göre gerçekleştirilecek.

Kapsam ve Amaç

Kimleri ilgilendiriyor: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeli ilgilendiriyor.

Kapsadığı teşkilatlar: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını kapsıyor.

Amaç: Personelin görevde yükselmesi ve unvan değişikliği süreçlerine katılımını sağlamak.

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