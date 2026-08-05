EGM 350 komiser yardımcısı alımı başladı: Şartlar ve tarihler

Alım kapsamında 285 erkek, 30 kadın ve 35 şehit veya vazife malulü yakını olmak üzere toplam 350 kontenjan ayrıldı. Adaylar, 2026 YKS AYT sonuçlarına göre belirlenen başarı sıralamalarını sağlamaları halinde fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına katılma hakkı elde edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 yılı İç Güvenlik Fakültesi kapsamında 350 komiser yardımcısı adayı alımı için başvuru sürecini başlattı. (Görsel: AA)

350 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, İç Güvenlik Fakültesi 2026 yılı 3. dönem öğrenci alım süreci resmen başladı. Başvurular yalnızca 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan ve sınav aşamalarında başarılı olan adaylar, İç Güvenlik Fakültesi'nde eğitim görecek. Eğitim sonunda mezun olan öğrenciler ise komiser yardımcısı unvanıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görev yapacak.

2026 yılı 3. dönem İç Güvenlik Fakültesi öğrenci alımı kapsamında toplam 350 aday polis amiri olarak yetiştirilecek. (Görsel: AA)

KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

2026 yılı alımında toplam 350 öğrenci kabul edilecek. Kontenjanlar şu şekilde belirlendi:

285 erkek aday

30 kadın aday

35 şehit veya vazife malulü eş ve çocukları

Şehit ve vazife malulü yakınları için ayrılan kontenjanda, belirlenen başarı sıralamasına karşılık gelen puanın yüzde 80'ini almak yeterli olacak.

Başvurularını tamamlayan adaylar, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarının ardından polis amiri olma yolunda bir sonraki sürece geçecek. (Görsel: AA)

AYT BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI

Başvuruda bulunacak adayların 2026 YKS AYT sonuçlarına göre Bakanlık tarafından belirlenen başarı sıralamalarında yer alması gerekiyor.

Buna göre adayların;

Eşit Ağırlık puan türünde ilk 90 bin

Sayısal puan türünde ilk 100 bin

Sözel puan türünde ise ilk 30 bin içerisinde bulunması şartı aranacak.

Bu kriterleri sağlayan adaylar arasından kontenjanın en fazla beş katı kadar aday fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına çağrılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının resmi başvuru sistemi üzerinden e-Devlet hesaplarıyla giriş yaparak tamamlayabilecek. Sınav takvimi ve diğer duyurular ise Polis Akademisi tarafından ilerleyen günlerde ilan edilecek.

Fiziki yeterlilik ve mülakatı başarıyla geçen adaylar, eğitimlerinin ardından komiser yardımcısı olarak göreve başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Komiser yardımcısı adayı olmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise veya dengi okul mezunu olmak.

Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Yaş düzeltmeleri dikkate alınmaksızın, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olmak.

Polis eğitim kurumları için belirlenen sağlık şartlarını taşımak.

Sağlık nedenleri dışında herhangi bir sebeple polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Bakanlık tarafından belirlenen AYT başarı sıralaması şartını karşılamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak.

İlgili mevzuatta belirtilen suçlardan hakkında devam eden adli kovuşturma veya mahkumiyet bulunmamak.

Kumar nedeniyle idari yaptırım uygulanmamış olmak.

Terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine katılmamış veya destek vermemiş olmak.

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından belirlenen sayıda kişi fiziki yeterlilik sınavına çağrılacak. Bu aşamayı geçen adaylar mülakata katılacak. Her iki sınavı da başarıyla tamamlayan adaylar İç Güvenlik Fakültesi'nde eğitim almaya hak kazanacak. Eğitim sürecini başarıyla bitiren öğrenciler ise komiser yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacak.