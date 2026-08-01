YÖK’ten üniversite personeline naklen atama takvimi açıklandı

Tercih işlemleri 5-21 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvurular, e-Devlet doğrulamasıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınacak ve adaylar en fazla üç farklı tercih yapabilecek.

İstanbul dışındaki üniversitelerde görev yapan idari personel, aynı ildeki başka bir devlet üniversitesini tercih edemeyecek.

TERCİHLER 5-21 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

YÖK tarafından devlet üniversitelerine gönderilen resmi yazıyla, memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma sürecine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Buna göre, naklen atanma yasağı kapsamında bulunmayan ve karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunan personel, 5-21 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

BAŞVURULAR PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINACAK

Naklen atanma başvurusunda bulunacak personelin, pbs.yok.gov.tr adresindeki Personel Bilgi Sistemi'ne e-Devlet kimlik doğrulamasıyla giriş yapması gerekecek. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, "Bireysel İşlemler" menüsünde yer alan "Karşılıklı Naklen Atanma İşlemleri" bölümünden en fazla üç tercih oluşturabilecek.

AYNI İLDE TERCİH KURALI UYGULANACAK

İstanbul dışındaki üniversitelerde görev yapan idari personel, görev yaptıkları il sınırları içerisindeki başka bir devlet üniversitesini tercih edemeyecek. Bu uygulama, yalnızca İstanbul dışındaki illerde görev yapan personel için geçerli olacak.

Başvurular, Personel Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet doğrulamasıyla gerçekleştirilecek.

PERSONEL BİLGİLERİNİN GÜNCEL OLMASI ZORUNLU

Tercih işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için personelin kadro bilgilerinin üniversitelerin Personel Daire Başkanlıkları tarafından Personel Bilgi Sistemi'ne eksiksiz ve güncel şekilde işlenmiş olması gerekiyor. Ayrıca, ilgili kadro unvanına esas teşkil eden öğrenim bilgilerinin de sisteme kaydedilmiş olması şartı aranacak.

VERİ GİRİŞLERİ YENİ SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILACAK

Daha önce igps.yok.gov.tr üzerinden yürütülen veri giriş işlemleri artık Personel Bilgi Sistemi içerisindeki "Personel İşlemleri" menüsünden gerçekleştirilecek. Bu bölüme yalnızca "Üniversite İdari Personel (İGPS)" rolüne sahip kullanıcılar erişebilecek.

YÖK, eşleşmeye veya atanmaya hak kazandığı halde atama işlemlerinden vazgeçen personelin, bir sonraki karşılıklı naklen atanma eşleştirmesinde tercih hakkından yararlanamayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, devlet üniversitelerinde aynı unvanlı ve aynı ya da benzer hizmetleri yürüten memurların karşılıklı naklen atanma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilave atama kontenjanı tahsis edileceği belirtildi. Bu düzenlemeyle yer değişikliği sürecinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.