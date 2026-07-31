Ticaret Bakanlığı 14 bilişim personeli istihdam edecek: İşte başvuru tarihi
Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.
Adaylar için başvuru süreci ağustos ayında dijital ortamda başlayacak. Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınırken, alım takvimi, sınav süreci ve sonuçlara ilişkin tüm duyurular Bakanlığın resmi kanallarından ilan edilecek.
BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
İlana göre sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 17-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
ALIMLAR SINAVLA YAPILACAK
Bakanlık tarafından düzenlenecek sözlü ve uygulamalı sınavın ardından başarı sıralaması oluşturulacak. Sınavda başarılı olan adaylar arasından toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kadrosunda görevlendirilecek.
SONUÇLAR RESMİ KANALLARDAN DUYURULACAK
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav sonuçları, Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek. Adaylar, süreçle ilgili tüm gelişmeleri bu kanallar üzerinden takip edebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI İLANDA YER ALDI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, başvuru koşulları, adaylarda aranacak nitelikler, istenen belgeler ve alım sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere de yer verildi. Başvuru yapmayı planlayan adayların ilan metnini dikkatle incelemeleri önem taşıyor.