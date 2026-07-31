Adaylar için başvuru süreci ağustos ayında dijital ortamda başlayacak. Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınırken, alım takvimi, sınav süreci ve sonuçlara ilişkin tüm duyurular Bakanlığın resmi kanallarından ilan edilecek.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek. (Görsel: AA)

BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

İlana göre sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 17-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

ALIMLAR SINAVLA YAPILACAK

Bakanlık tarafından düzenlenecek sözlü ve uygulamalı sınavın ardından başarı sıralaması oluşturulacak. Sınavda başarılı olan adaylar arasından toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kadrosunda görevlendirilecek.

Başvurular 17-28 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. (Görsel: AA)

SONUÇLAR RESMİ KANALLARDAN DUYURULACAK

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav sonuçları, Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek. Adaylar, süreçle ilgili tüm gelişmeleri bu kanallar üzerinden takip edebilecek.

Alım yapılacak pozisyonlar belli oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI İLANDA YER ALDI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, başvuru koşulları, adaylarda aranacak nitelikler, istenen belgeler ve alım sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere de yer verildi. Başvuru yapmayı planlayan adayların ilan metnini dikkatle incelemeleri önem taşıyor.