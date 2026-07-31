Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak: İşte başvuru tarihi

Alıma başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, erkek, en az lise mezunu ve askerlik hizmetini tamamlamış ya da halen yapıyor olmaları şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor.

Başvuru süreci 3 Ağustos'ta başlayıp 12 Ağustos'ta sona erecek. (Görsel: AA)

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvurular 3 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden Sahil Güvenlik Komutanlığının başvuru ekranı aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

İlanda yer alan bilgilere göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması gerekiyor. Bunun yanı sıra en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranırken, başvuru tarihinde 27 yaşını doldurmamış olmak da şartlar arasında bulunuyor. Bu kapsamda yalnızca 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

ASKERLİK ŞARTI ARANIYOR

Uzman erbaş alımına başvuracak adayların askerlik görevini tamamlamış ya da başvuru sırasında askerlik hizmetini sürdürüyor olmaları gerekiyor. Belirlenen şartları taşıyan adaylar, ilan süresi içerisinde başvurularını tamamlayabilecek.

Detaylı başvuru kılavuzu Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alıyor. (Görsel: AA)

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Başvuru süreci, istenen belgeler ve değerlendirme aşamalarına ilişkin ayrıntılı bilgilere Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek. Adayların, başvuru işlemlerini gerçekleştirmeden önce kılavuzu dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor.

Başvuru kılavuzu Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.