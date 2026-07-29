Sağlık personeli hac görevlendirmesinde uzman doktor, pratisyen doktor ve diş hekimi gibi unvanlara göre farklı kriterler uygulanacak. Başvuruda bulunacak adayların bazıları için belirli branşta uzmanlık, fiili çalışma süresi, yaş ve görev şartları aranırken, form ve gerekli belgelerin 3 Ağustos 2026 mesai bitimine kadar görev yapılan ilin İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Bürosuna teslim edilmesi gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonunda sağlık personeli olarak görev almak isteyen adayların başvuru takvimini açıkladı. (Görsel: AA)

DİYANET SAĞLIK PERSONELİ HAC BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru kapsamında, 2027 yılı hac organizasyonunda sağlık ekibinde görev yapacak personelin müracaatları 28 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları ve müracaat ücretini de 2 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar yatırmaları gerekiyor.

SAĞLIK PERSONELİ HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

2027 hac organizasyonunda sağlık personeli olarak görev almak isteyen adaylar, başvurularını hac.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru sürecinde öncelikle 1.250 TL tutarındaki müracaat ücretinin ödenmesi gerekiyor. Söz konusu ücret, aşağıdaki bankaların nezdinde bulunan **"Hac Kurumsal Sağlık Personeli Sınav Ücreti Hesabı"**na 2 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek:

Albaraka Türk Katılım

Emlak Katılım

Kuveyt Türk Katılım

Türkiye Finans Katılım

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım

Ücret yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki müracaat formunun (Ek-1) doldurulması gerekiyor.

Formda yer alan ilgili bölümlerin tamamlanmasının ardından, fotoğraf ekle seçeneği kullanılarak 30 KB'yi aşmayacak vesikalık fotoğraf yüklenmesi istenecek.

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Hac sağlık ekibinde görev almak isteyen sağlık çalışanları için başvurular 28 Temmuz 2026 tarihinde başladı. (Görsel: AA)

BAŞVURU FORMU NEREYE TESLİM EDİLECEK?

Elektronik ortamda doldurulan müracaat formunun çıktısı, kurum yetkilisine onaylatılacak. Uzman doktorlar açısından gerekli olması halinde yabancı dil belgesi gibi ek belgeler de forma eklenecek.

Onaylı müracaat formu ve gerekli belgeler, 3 Ağustos 2026 mesai bitimine kadar adayın görev yaptığı ilin İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Bürosuna elden teslim edilecek.

Müracaat formunun kurum yetkilisine onaylatılması sırasında, başvurulacak unvanın şartlarının yer aldığı "2027 Yılı Hac Sağlık Personeli Duyurusu" sayfasının çıktısının da kurum yetkilisine gösterilmesi gerekiyor.

Eksik bilgi içeren, üzerinde tahribat bulunan veya müracaat sahibinin imzası ile kurum yetkilisinin mühür/kaşe ve imzasını taşımayan formlar kabul edilmeyecek. Bunun yanı sıra adayın mevcut görev unvanı, başvurduğu unvan ve kurum yetkilisinin bildirdiği unvanın birbirinden farklı olması halinde de müracaat formu geçersiz sayılacak.

Başvurular, Diyanet İşleri Başkanlığının hac.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. (Görsel: AA)

UZMAN DOKTOR HAC GÖREVLENDİRME ŞARTLARI

2027 yılı hac organizasyonunda uzman doktor olarak görev almak isteyen adaylarda şu şartlar aranacak:

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde, başvurduğu unvanda 657 sayılı Kanun'a tabi olarak fiilen görev yapıyor olmak.

Asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışmamak.

Acil Tıp, Aile Hekimliği, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları veya Üroloji branşlarından birinde uzman olarak görev yapmak.

4924 sayılı Kanun veya 663 sayılı KHK kapsamında çalışmamak.

28 Temmuz 2026 itibarıyla Devlet Hizmet Yükümlülüğünün devam ediyor olmaması.

1 Ocak 1967 tarihinden sonra doğmuş olmak.

Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışmamak. İdari hizmetlerden uzman doktorluğa dönenlerin ise son 3 yıldır fiilen görev yapıyor olması gerekiyor.

2026 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak.

2026-2027 umre organizasyonunda, yani 7 Haziran 2026-7 Nisan 2027 tarihleri arasında görevlendirilmemiş olmak.

PRATİSYEN DOKTOR HAC BAŞVURU ŞARTLARI

Pratisyen doktorlar için de başvuru şartları ayrıca belirlendi. Buna göre adayların;

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde, başvurduğu unvanda 657 sayılı Kanun'a tabi olarak 28 Temmuz 2026 itibarıyla en az 5 yıldır fiilen görev yapıyor olması,

Asistan veya araştırma görevlisi olarak çalışmıyor olması,

4924 sayılı Kanun veya 663 sayılı KHK kapsamında görev yapmıyor olması,

28 Temmuz 2026 itibarıyla Devlet Hizmet Yükümlülüğünün devam etmiyor olması,

2025 ve 2026 yılı hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

7 Haziran 2026-7 Nisan 2027 tarihleri arasındaki 2026-2027 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

1 Ocak 1972 tarihinden sonra doğmuş olması,

Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışmıyor olması gerekiyor.

İdari hizmetlerden pratisyen doktorluğa dönen adaylar için ise son 3 yıldır fiilen görev yapıyor olma şartı bulunuyor.

DİŞ HEKİMİ HAC GÖREVLENDİRME ŞARTLARI

Diş hekimi kadrosundan başvuru yapacak sağlık personelinde de belirli çalışma süresi kriterleri uygulanacak.

Buna göre adayların Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde, başvurduğu unvanda 657 sayılı Kanun'a tabi olarak 28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla en az 7 yıldır fiilen çalışıyor olması gerekiyor.

Ayrıca diş hekimlerinin son görev yerinde 3 yıldır çalışıyor olması ve asistan ya da araştırma görevlisi olarak görev yapmaması şartı bulunuyor.

Başvuruların kabul edilebilmesi için adayların duyuruda belirtilen diğer şartları da karşılaması ve müracaat evraklarını süresi içerisinde eksiksiz şekilde teslim etmesi gerekiyor.

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