Başvurular 27 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Adayların, ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen KPSS'de ilanda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 23 uzman yardımcısı kadrosu için personel alımı gerçekleştirecek. (Görsel: AA)

23 UZMAN YARDIMCISI İÇİN SINAV YAPILACAK

Bakanlığın merkez teşkilatında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 23 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosu için personel alımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu kadrolara atama yapılabilmesi amacıyla giriş sınavı düzenlenecek. Sınav, yalnızca sözlü aşamadan oluşacak ve tek kademeli olarak gerçekleştirilecek.

BAŞVURU İÇİN KPSS ŞARTI

İlana başvurmak isteyen adayların, ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen KPSS'ye katılmış olması gerekiyor. Adayların, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları şartı bulunuyor.

Başvurularda, ilgili KPSS sonuçları değerlendirmeye alınacak. Böylece belirtilen puan şartını karşılayan adaylar, diğer başvuru koşullarını da taşımaları halinde sınav sürecine dahil olabilecek.

Başvurularda ilgili KPSS puan türlerinden en az 70 puan şartı aranıyor. (Görsel: AA)

BAŞVURULAR 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 23 uzman yardımcısı kadrosu için başvurular 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar başvurularını 7 Ağustos'a kadar elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARİYER KAPISI BAŞVURU EKRANI