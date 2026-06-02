TÜİK mülakatla 9 uzman yardımcısı alıyor: Son gün 12 Haziran

Giriş sınavı sadece sözlü mülakat şeklinde yapılacak ve başarılı olmak için en az 70 puan alınması gerekiyor.

Adayların 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olmaları ve ilgili lisans programlarından mezun olmaları gerekiyor.

Kadro dağılımı Uluslararası İlişkiler'den 1, Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden 2, İstatistik-İktisat-İşletme'den 4 ve İstatistik-Bilgisayar Bilimleri'nden 2 kişi şeklinde belirlendi.

Adaylardan 2024 veya 2025 KPSS'den en az 70 puan ve YDS'den ya da eşdeğer sınavdan en az 60 puan almaları şartı aranıyor.

TÜİK, uzman yardımcısı pozisyonu için 9 personel alımı yapacak ve başvurular 2-12 Haziran 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Alım sürecinde adaylardan KPSS ve yabancı dil yeterliliği şartlarını karşılamaları istenirken, giriş sınavı yalnızca sözlü mülakat şeklinde uygulanacak. Başvuruların ardından belirlenen adaylar, başarı sıralamasına göre mülakata davet edilecek.

TÜİK'in yayımladığı duyuruya göre başvurular 2 Haziran 2026 tarihinde alınmaya başlandı. Adaylar, 12 Haziran 2026 günü saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden erişilebilen Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek.

BAŞVURULAR 12 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

KADROLAR FARKLI BÖLÜMLER ARASINDA PAYLAŞTIRILDI

İlanda yer alan bilgilere göre uzman yardımcısı kadroları çeşitli lisans programlarından mezun adaylar için ayrıldı.

Kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:

Uluslararası İlişkiler: 1 kişi

Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 2 kişi

İstatistik, Matematik, İşletme, İktisat, Ekonometri: 4 kişi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri: 2 kişi

Bu dağılımla birlikte toplam 9 personel istihdam edilecek.

KPSS VE YABANCI DİL KRİTERİ BULUNUYOR

Başvuru yapacak adayların 2024 veya 2025 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) ilgili puan türlerinde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Bunun yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince veya Arapça dillerinden birinde YDS'den en az 60 puan alınması ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası bir yabancı dil belgesine sahip olunması şartı aranıyor.

YAŞ VE MEZUNİYET ŞARTLARI AÇIKLANDI

İlana göre adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bu kapsamda 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan kişiler başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca adayların belirtilen lisans programlarından mezun olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel memuriyet şartlarını taşımaları gerekiyor.

GİRİŞ SINAVI SÖZLÜ MÜLAKAT ŞEKLİNDE YAPILACAK

Uzman Yardımcılığı giriş sınavı tek aşamadan oluşacak ve yalnızca sözlü mülakat uygulanacak.

Mülakatlarda adayların;

Mesleki bilgi birikimi,

Analitik düşünme ve değerlendirme becerisi,

İfade yeteneği,

Temsil kabiliyeti,

Özgüveni ve ikna gücü,

Genel kültür düzeyi,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere yaklaşımı

gibi kriterler doğrultusunda değerlendirileceği belirtildi.

Sınavdan başarılı sayılabilmek için adayların komisyon üyelerinden aldığı puanların ortalamasının en az 70 olması gerekiyor.

MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Her öğrenim alanı için ayrı sıralama yapılacak. Başvuru sayısının ilgili kadro sayısının dört katını aşması durumunda adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak.

Her kadro için kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava davet edilirken, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan kişiler de mülakata katılma hakkı elde edecek.

BAŞVURULAR SADECE KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ALINACAK

TÜİK, başvuruların yalnızca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden kabul edileceğini duyurdu. Elden teslim edilen, posta ya da kargo yoluyla gönderilen başvurular geçerli sayılmayacak.

Kurum ayrıca yoğunluk yaşanmaması adına adayların işlemlerini son günlere bırakmamalarını tavsiye etti. Başvurunun tamamlanabilmesi için sistemde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" uyarısının görülmesi gerektiği hatırlatıldı.

Sena Demiröz