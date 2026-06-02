Refakat izni yıllık izinden düşülür mü? KDK'dan memurlar için emsal karar!
Muş İl Özel İdaresi'nde görev yapan bir memurun, kemoterapi gören eşine refakat ettiği süreçte yıllık izninin haksız yere eksiltildiğini belirterek yaptığı başvuru sonuçlandı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), refakat izninin yıllık izinden düşülemeyeceğine hükmederek idarenin kesilen günleri iade etmesini sağladı. Karar tüm kamu personeli için emsal teşkil edecek.
- Kamu Denetçiliği Kurumu, kanser tedavisi gören eşine refakat eden bir memurun yıllık izninden düşülen günlerin iade edilmesine karar verdi.
- Muş İl Özel İdaresi’nde görevli memur, eşinin tedavisi nedeniyle yaşadığı mağduriyeti KDK'ya taşıyarak yıllık izninden eksiltme yapıldığını belirtti.
- KDK, refakat izninin amacının hasta yakınının yanında bulunmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, yıllık izinden düşülen günlerin hukuki dayanağı olmadığını belirtti.
- Kurum, Muş İl Özel İdaresi'ne tavsiye kararı göndererek sürelerin refakat izni kapsamında değerlendirilmesini istedi ve idare gerekli düzeltmeyi yaptı.
- Karar, benzer durumda olan kamu personeli için önemli bir örnek teşkil ederek refakat hakkının korunmasına yönelik içtihat oluşturdu.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kanser tedavisi gören eşine refakat eden bir memurun yıllık izninden düşülen günlerin iade edilmesine karar verdi. Kurumun tavsiye kararı sonrası ilgili idare geri adım atarken, karar kamu çalışanları açısından emsal niteliği taşıdı.
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Muş İl Özel İdaresi'nde görev yapan bir memur, kanser tedavisi gören eşinin Ankara'da düzenli olarak kemoterapi aldığını belirterek yaşadığı mağduriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu'na taşıdı. Eşinin sağlık durumu nedeniyle refakat etmek zorunda kaldığını ifade eden memur, sevkli olarak hastaneye gitmesine rağmen yıllık izninden gün düşüldüğünü fark etti.
Başvuruda, 2025 yılına ait yıllık izin hakkından 15 günlük sürenin bilgisi dışında eksiltildiğini belirten memur, uygulamanın mevzuata ve hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu savundu.
TEDAVİ SÜRECİ NEDENİYLE BAŞVURU YAPTI
Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre memurun eşi, 21 günde bir kemoterapi tedavisi görüyor. Sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara'daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilen hasta için refakat zorunluluğu doğdu.
Memur, tedavi sürecinde eşinin yanında bulunmasına rağmen bu günlerin refakat izni yerine yıllık izin kapsamında değerlendirilmesine itiraz etti.
KDK: REFAKAT İZNİNİN AMACI HASTA YAKINININ YANINDA OLMAKTIR
Dosyayı inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, refakat izninin temel amacının ağır sağlık sorunları yaşayan kişilerin yakınlarının yanında bulunabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.
Kurum değerlendirmesinde, memurun eşine fiilen refakat ettiğinin belgelerle ortaya konulduğu belirtildi. Ayrıca mevzuatta yer alan azami altı aylık refakat izni süresinin de aşılmadığına dikkat çekildi.
Bu nedenle söz konusu günlerin yıllık izinden düşülmesinin hukuki dayanağının bulunmadığı sonucuna varıldı.
İDARE TAVSİYE KARARINA UYDU
KDK, hazırladığı tavsiye kararını Muş İl Özel İdaresi'ne göndererek ilgili sürelerin refakat izni kapsamında değerlendirilmesini istedi.
Kararın ardından idare gerekli düzeltmeyi yaptı. Daha önce yıllık izin hanesinden düşülen 16 günlük süre refakat izni olarak yeniden işlendi ve memurun yıllık izin bakiyesine iade edildi.
KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN ÖNEMLİ GÜVENCE
Kararın yalnızca başvuru sahibi açısından değil, benzer durumda bulunan kamu personeli için de önemli bir örnek oluşturduğu değerlendiriliyor.
Karar, sağlık sorunları yaşayan birinci derece yakınlarına refakat eden kamu görevlilerinin bu süreçte kullandıkları izinlerin, gerekli şartların oluşması halinde yıllık izin olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya koyuyor. Böylece refakat hakkının korunmasına yönelik önemli bir içtihat niteliği taşıyor.