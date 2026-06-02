Refakat izni yıllık izinden düşülür mü? KDK'dan memurlar için emsal karar!

Bu nedenle söz konusu günlerin yıllık izinden düşülmesinin hukuki dayanağının bulunmadığı sonucuna varıldı.

Kurum değerlendirmesinde, memurun eşine fiilen refakat ettiğinin belgelerle ortaya konulduğu belirtildi. Ayrıca mevzuatta yer alan azami altı aylık refakat izni süresinin de aşılmadığına dikkat çekildi.

İDARE TAVSİYE KARARINA UYDU

KDK, hazırladığı tavsiye kararını Muş İl Özel İdaresi'ne göndererek ilgili sürelerin refakat izni kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Kararın ardından idare gerekli düzeltmeyi yaptı. Daha önce yıllık izin hanesinden düşülen 16 günlük süre refakat izni olarak yeniden işlendi ve memurun yıllık izin bakiyesine iade edildi.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN ÖNEMLİ GÜVENCE

Kararın yalnızca başvuru sahibi açısından değil, benzer durumda bulunan kamu personeli için de önemli bir örnek oluşturduğu değerlendiriliyor.

Karar, sağlık sorunları yaşayan birinci derece yakınlarına refakat eden kamu görevlilerinin bu süreçte kullandıkları izinlerin, gerekli şartların oluşması halinde yıllık izin olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya koyuyor. Böylece refakat hakkının korunmasına yönelik önemli bir içtihat niteliği taşıyor.

