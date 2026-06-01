Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personelin yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet ağını güçlendirecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Çocuk, kadın, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerde görev alacak yeni personelin sonuçlarına resmi kanallar üzerinden erişilebilecek.
Hızlı Özet Göster
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı.
- Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni personelin göreve başlamasıyla sosyal hizmetlerin daha güçlü ve kapsamlı şekilde sürdürüleceğini belirtti.
- Yerleştirme sonuçları adayların erişimine ilgili platformlar üzerinden açıldı.
- Bakanlık, çocukların, kadınların, engelli bireylerin ve yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personel için yerleştirme sonuçları açıklandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, göreve başlayacak yeni personele başarı diledi.
AA'nın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçlarının duyurulduğunu bildirdi.
SONUÇLAR ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemiz büyüyor" ifadelerini kullandı.
Bakanlık bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirten Göktaş, aralarına katılan çalışma arkadaşlarını tebrik etti ve görevlerinde başarı diledi.
SOSYAL HİZMETLERDE GÜÇLENME MESAJI
Göktaş açıklamasında, yeni personelle birlikte sosyal hizmetlerin daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
Bakan Göktaş, çocukların, kadınların, engelli bireylerin ve yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
ADAYLAR RESMİ KANALLARI TAKİP EDECEK
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yerleştirme sonuçlarının ilgili platformlar üzerinden erişime açıldığı bildirildi.
Adayların detaylı bilgilere resmi kanallar aracılığıyla ulaşabileceği ifade edildi.