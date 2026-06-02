Parmak izi ve yüz tanıma sistemleriyle yapılan mesai takibine ilişkin önemli bir adım atan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), işverenlerin biyometrik veri yerine alternatif yöntemlere yönelmesi gerektiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararına göre, çalışanların işe giriş-çıkış saatlerinin takibinde parmak izi, yüz tanıma, iris veya retina taraması gibi biyometrik sistemlerin kullanılması hukuki açıdan tartışmalı bir alan oluşturuyor. Kurum, mesai kontrolünün daha az müdahaleci yöntemlerle yapılabileceğine dikkat çekti.

KVKK, mesai takibinde biyometrik veri kullanımına karşı çıktı. ŞİKAYETLERİN ODAĞINDA BİYOMETRİK SİSTEMLER VAR KVKK'ye ulaşan ihbar ve şikayetlerde, iş yerlerinde kullanılan biyometrik mesai takip uygulamaları öne çıktı. Son yıllarda güvenliği artırmak ve personel takibini kolaylaştırmak amacıyla yaygınlaşan bu sistemlerin, çalışanların kişisel verileri üzerindeki etkileri nedeniyle inceleme konusu olduğu belirtildi. Kararda, biyometrik verilerin hızlı ve güvenilir sonuç vermesine rağmen kişisel verilerin korunması açısından son derece hassas nitelikte olduğu vurgulandı.