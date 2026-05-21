Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışı ilanı! Bangkok Büyükelçiliği sekreter alacak

Yazılı sınavı geçen adaylar ise 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Başvurular Kariyer Kapısı sistemi üzerinden 7 Haziran’a kadar devam edecek.

Adayların belgelerini fiziki olarak da Büyükelçiliğe teslim etmesi gerekiyor.

BELGELER FİZİKİ OLARAK DA TESLİM EDİLECEK

Başvuru sürecinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de belge teslim zorunluluğu oldu.

Adayların, sisteme yükledikleri evrakların asıllarını veya onaylı örneklerini en geç 16 Haziran 2026 tarihine kadar Bangkok Büyükelçiliği'ne ulaştırması gerekiyor.

Belgeler elden teslim edilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilecek. Ancak Büyükelçilik, postadaki gecikme veya kayıplardan sorumlu olmayacağını açıkladı.

SINAV BANGKOK'TA YAPILACAK

Hem yazılı hem de sözlü sınavlar Bangkok'taki T.C. Büyükelçiliği'nde düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca adaylara önemli bir uyarıda bulundu. Açıklamada, pasaport, vize ve seyahat işlemlerinin tamamen adayların kendi sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Sınav yeri veya tarihinde değişiklik olması halinde adaylara e-posta yoluyla bilgi verileceği ifade edildi.

