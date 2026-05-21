Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışı ilanı! Bangkok Büyükelçiliği sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı, Bangkok Büyükelçiliği bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sekreter alımı yapacağını açıkladı. Kariyer Kapısı üzerinden başlayan başvurular için son gün 7 Haziran 2026. İşte başvuru şartları, sınav tarihleri ve istenen belgeler.
- Dışişleri Bakanlığı, Bangkok'taki Türkiye Büyükelçiliği'ne sözleşmeli sekreter alımı yapacağını duyurdu.
- Başvurular 20 Mayıs 2026'da başladı ve 7 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.
- Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 41 yaşından gün almamış olması ve iyi derecede İngilizce bilmesi gerekiyor.
- Yazılı sınav 22 Haziran 2026'da, sözlü ve uygulamalı sınav ise 26 Haziran 2026'da Bangkok'ta yapılacak.
- Başvuru belgelerinin fiziki olarak 16 Haziran 2026'ya kadar Büyükelçiliğe ulaştırılması gerekiyor.
Dışişleri Bakanlığı, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği bünyesinde görevlendirilmek üzere bir sözleşmeli sekreter alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 20 Mayıs 2026 tarihinde başladı.
Adaylar başvurularını 7 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Süreç kapsamında yalnızca online başvuru yeterli olmayacak; belgelerin fiziki olarak da Büyükelçiliğe ulaştırılması gerekecek.
ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
İlana göre başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak da şartlar arasında yer alıyor.
Başvuru için öne çıkan kriterler şöyle:
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak
- İyi derecede İngilizce bilmek
- Bilgisayar kullanabilmek
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak
- Sağlık açısından görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması
Dışişleri Bakanlığı ayrıca yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyen adayların başvurularının kabul edilmeyeceğini bildirdi.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Adaylardan özgeçmiş, diploma, kimlik belgesi, pasaport örneği ve askerlik durum belgesi gibi çeşitli evraklar talep ediliyor.
Yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olan adayların ise denklik belgelerini sisteme yüklemesi gerekiyor.
Bakanlık, e-Devlet üzerinden alınamayan belgelerin Kariyer Kapısı platformuna manuel olarak yüklenmesi gerektiğini de vurguladı.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
Personel alımı kapsamında ilk aşama yazılı sınav olacak. Sınav, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Bangkok Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilecek.
Yazılı sınavda adaylara:
- Türkçeden İngilizceye çeviri
- İngilizceden Türkçeye çeviri
- Türkçe kompozisyon
- Matematik
alanlarında sorular yöneltilecek.
Yazılı sınavı geçen adaylar ise 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.
SÖZLÜ SINAVDA HANGİ KONULAR SORULACAK?
Sözlü sınavda adayların genel kültür seviyeleri ölçülecek.
Değerlendirme başlıkları arasında:
- Türkiye coğrafyası
- Dünya coğrafyası
- Osmanlı tarihi
- Türk inkılap tarihi yer alacak.
Uygulamalı bölümde ise bilgisayar üzerinden daktilo sınavı yapılacak.
BELGELER FİZİKİ OLARAK DA TESLİM EDİLECEK
Başvuru sürecinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de belge teslim zorunluluğu oldu.
Adayların, sisteme yükledikleri evrakların asıllarını veya onaylı örneklerini en geç 16 Haziran 2026 tarihine kadar Bangkok Büyükelçiliği'ne ulaştırması gerekiyor.
Belgeler elden teslim edilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilecek. Ancak Büyükelçilik, postadaki gecikme veya kayıplardan sorumlu olmayacağını açıkladı.
SINAV BANGKOK'TA YAPILACAK
Hem yazılı hem de sözlü sınavlar Bangkok'taki T.C. Büyükelçiliği'nde düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı ayrıca adaylara önemli bir uyarıda bulundu. Açıklamada, pasaport, vize ve seyahat işlemlerinin tamamen adayların kendi sorumluluğunda olduğu belirtildi.
Sınav yeri veya tarihinde değişiklik olması halinde adaylara e-posta yoluyla bilgi verileceği ifade edildi.