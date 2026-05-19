Diyanet İşleri Başkanlığı 1128 personel alacak! Kadro ve şartlar belli oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 1128 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik personeli kontenjan dağılımı belli olurken Diyanet personel alımı başvuru şartları, KPSS taban puanı ve başvuru ekranı sinav.diyanet.gov.tr detayları netleşti. Peki Diyanet personel alımı başvurusu ne zaman, kimler başvurabilir? İşte lise ve ön lisans mezunları için kadro dağılımı ve şartlar.
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar; koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik personeli kadrolarında gerçekleştirilecek.
Başvurular, 22 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 5 Haziran 2026 saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Adaylar yalnızca tek bir unvan için başvuru yapabilecek.
KADROLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI
Duyuruya göre en fazla alım koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda yapılacak. Kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 338 kişi
- Destek Personeli (Aşçı): 216 kişi
- Destek Personeli (Temizlik / Ön lisans): 274 kişi
- Destek Personeli (Temizlik / Ortaöğretim): 300 kişi
Toplamda:
- 583 kadın,
- 545 erkek,
- 1128 personel istihdam edilecek.
KPSS ŞARTI VE YAŞ SINIRI BULUNUYOR
Başvuruda bulunacak adayların 2024 KPSS'den en az 50 puan almış olması gerekiyor.
Ön lisans mezunları için:
- KPSSP93,
Ortaöğretim mezunları için ise:
- KPSSP94 puan türü esas alınacak.
Ayrıca adayların:
- 18 yaşını doldurmuş,
- 35 yaşını aşmamış,
- görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmayan kişiler olması şartı aranacak.
Güvenlik Görevlisi Kadrosunda Kimlik Kartı Zorunlu
Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracak adayların geçerlilik süresi devam eden silahlı ya da silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekiyor.
Başkanlık ayrıca adayların:
- Vardiyalı çalışmaya engel durumunun bulunmamasını,
- 5188 sayılı Kanun'daki şartları taşımasını,
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almasını da şart koşuyor.
AŞÇI VE TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ŞARTLAR NELER?
Aşçı kadrosuna başvuracak adayların ön lisans düzeyindeki aşçılık bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
Temizlik personeli kadrosunda ise:
- ortaöğretim mezunları için lise diploması,
- ön lisans kontenjanı için ise iki yıllık yüksekokul mezuniyeti şartı aranıyor.
Ayrıca adayların görevlerini sürekli yapmalarına engel sağlık problemlerinin bulunmaması gerekiyor.
SÖZLÜ SINAV ANKARA'DA YAPILACAK
Başvuruların ardından her kadro için ilan edilen kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek. Değerlendirmede şu başlıklar dikkate alınacak:
- Mesleki bilgi ve uygulama,
- İfade yeteneği,
- Muhakeme gücü,
- Genel kültür,
- Temsil kabiliyeti,
- Teknolojik gelişmelere açıklık.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek.
BAŞVURU SÜRECİNDE BELGELER KONTROL EDİLECEK
Diyanet İşleri Başkanlığı, başvuru sürecinde adaylardan ek bilgi ve belge talep edebilecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların ise başvuru ve sınav işlemleri geçersiz sayılacak.
Sınav tarihleri ve sonuç duyuruları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.