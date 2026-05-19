Diyanet İşleri Başkanlığı 1128 personel alacak! Kadro ve şartlar belli oldu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında 1128 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular, 22 Mayıs 2026'da başlayacak ve 5 Haziran 2026'da sona erecek.

Alımlar koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik personeli kadrolarında yapılacak.

Başvurularda 2024 KPSS'den en az 50 puan alma şartı aranacak.

Sözlü sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek ve başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar; koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik personeli kadrolarında gerçekleştirilecek. Başvurular, 22 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 5 Haziran 2026 saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Adaylar yalnızca tek bir unvan için başvuru yapabilecek.

Diyanet, taşra teşkilatı için 1128 kişilik personel alımı yapacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) KADROLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI Duyuruya göre en fazla alım koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda yapılacak. Kadro dağılımı şu şekilde belirlendi: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 338 kişi

Destek Personeli (Aşçı): 216 kişi

Destek Personeli (Temizlik / Ön lisans): 274 kişi

Destek Personeli (Temizlik / Ortaöğretim): 300 kişi Toplamda: 583 kadın,

545 erkek,

1128 personel istihdam edilecek.