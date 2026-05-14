60 KPSS puanı yetiyor: Savunma Sanayii Başkanlığı 30 personel alacak! Hangi kadrolar listede?

KPSS puan sıralamasına göre her kadro için kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak ve başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracak adayların erkek, en az 175 cm boyunda, silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip ve 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, destek personeli kadroları için alım yapılacak ve adaylardan 2024 KPSS'den en az 60 puan almaları istenecek.

Başvurular 15 Mayıs 2026'da başlayacak ve 5 Haziran 2026'da sona erecek, işlemler sadece Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı toplam 30 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlatıyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Başkanlık tarafından yayımlanan ilana göre personel alımı yapılacak kadrolar şöyle:

Kadro Unvanı Kontenjan Eğitim Şartı KPSS Puan Türü Koruma ve Güvenlik Görevlisi 6 Ön Lisans KPSS P93 Büro Personeli (Genel) 6 Ön Lisans KPSS P93 Büro Personeli (Maliye/Muhasebe) 3 Ön Lisans KPSS P93 Büro Personeli (İnsan Kaynakları) 1 Lisans KPSS P3 Destek Personeli (Temizlik) 8 Lise KPSS P94 Destek Personeli (Servis) 3 Lise KPSS P94 Destek Personeli (Marangoz) 1 Lise KPSS P94 Destek Personeli (İnşaat Ustası) 2 Lise KPSS P94

BAŞVURULARDA KPSS ŞARTI ARANACAK

Adayların 2024 KPSS'den en az 60 puan almış olması gerekiyor. Puan türü ise başvurulacak kadroya göre değişecek.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda yaş sınırı 30 olarak uygulanacak. Diğer tüm pozisyonlarda ise adayların 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranacak.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması da başvuru kriterleri arasında yer aldı.