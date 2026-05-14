60 KPSS puanı yetiyor: Savunma Sanayii Başkanlığı 30 personel alacak! Hangi kadrolar listede?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. En az 60 KPSS puanı ile koruma görevlisi, büro personeli ve temizlik görevlisi gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlar için takvim belli oldu. İşte 15 Mayıs 2026'da başlayacak başvurulara dair boy-kilo, yaş ve deneyim şartları.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 30 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Başvurular 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini yalnızca elektronik ortam üzerinden tamamlayabilecek.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Başkanlık tarafından yayımlanan ilana göre personel alımı yapılacak kadrolar şöyle:

Kadro UnvanıKontenjanEğitim ŞartıKPSS Puan Türü
Koruma ve Güvenlik Görevlisi6Ön LisansKPSS P93
Büro Personeli (Genel)6Ön LisansKPSS P93
Büro Personeli (Maliye/Muhasebe)3Ön LisansKPSS P93
Büro Personeli (İnsan Kaynakları)1LisansKPSS P3
Destek Personeli (Temizlik)8LiseKPSS P94
Destek Personeli (Servis)3LiseKPSS P94
Destek Personeli (Marangoz)1LiseKPSS P94
Destek Personeli (İnşaat Ustası)2LiseKPSS P94

BAŞVURULARDA KPSS ŞARTI ARANACAK

Adayların 2024 KPSS'den en az 60 puan almış olması gerekiyor. Puan türü ise başvurulacak kadroya göre değişecek.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda yaş sınırı 30 olarak uygulanacak. Diğer tüm pozisyonlarda ise adayların 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranacak.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması da başvuru kriterleri arasında yer aldı.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSUNDA DİKKAT ÇEKEN ŞARTLAR

İlanda en kapsamlı şartlar koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için belirlendi.

Adayların;

  • Erkek olması,
  • En az 175 santimetre boyunda bulunması,
  • Silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olması,
  • Vardiyalı çalışmaya engel durumunun bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca boy ve kilo oranına ilişkin kriter de uygulanacak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki farkın 10'dan fazla olmaması istenecek.

İlanda güvenlik görevlisinden büro personeline kadar farklı kadrolarda alım yapılacağı açıklandı.

TEMİZLİK VE SERVİS KADROLARINDA DENEYİM ŞARTI

Destek personeli temizlik kadrosuna başvuracak adayların belirli meslek kodlarında en az 90 gün çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelemesi gerekecek.

Servis personeli alımında ise turizm ve otelcilik alanlarından mezuniyet şartı aranacak.

Marangoz ve inşaat ustası kadrolarında ustalık ya da kalfalık belgesi kabul edilecek.

BAŞVURULAR SADECE İNTERNETTEN YAPILACAK

Başvurular 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak ve 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar işlemlerini Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bir aday yalnızca tek bir kadro için başvuru yapabilecek.

SINAV SÖZLÜ OLARAK YAPILACAK

Başvuruların ardından KPSS puan sıralamasına göre her kadro için ilan edilen kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda adayların;

  • Mesleki bilgi düzeyi,
  • İfade yeteneği,
  • Muhakeme gücü,
  • Temsil kabiliyeti,
  • Özgüveni,
  • İkna kabiliyeti

gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği belirtildi.

Başarılı sayılabilmek için komisyon üyelerinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

SONUÇLAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek.

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde atamalar gerçekleştirilecek.

