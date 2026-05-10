Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı! MEB isteğe bağlı atama sonuç ekranı

MEB'in 2026 yılı yer değiştirme takviminde beklenen gün geldi. Binlerce öğretmenin hizmet puanı üstünlüğüne göre başvurduğu il içi atama sonuçları bugün (11 Mayıs) erişime açıldı. Peki ataması gerçekleşmeyenler için sıra işletme süreci ne zaman başlayacak? İşte 2026 il içi tayin sonuçları ve ilişik kesme tarihleri...

Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı! MEB isteğe bağlı atama sonuç ekranı
  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.
  • 4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında başvuru alan süreçte kadrolu öğretmenler ile sözleşmeliyken kadroya geçen öğretmenler yer değiştirme talebinde bulundu.
  • Atamalarda hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak, eşitlik durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi ve başlama tarihi dikkate alınacak.
  • Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler ilk iki tercih ettikleri kurumlar için sıra kaydına alınacak ve ilk sıra çalıştırma 3 Temmuz 2026'da yapılacak.
  • Atanan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026'da başlayacak, ikinci sıra çalıştırma ise 13 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek.

2026 öğretmen il içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. 4-7 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. İl içi yer değişikliği başvurularının tamamlanmasının ardından binlerce öğretmenin gözü sonuç ekranına çevrilmişti.

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda öğretmenlerin il içi atama sonuçları 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla açıklandı. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuç bilgilerine mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden ulaşabiliyor.

İl içi yer değişikliği kapsamında görev yaptıkları il sınırları içerisinde farklı okul ve kurumlara atanmak isteyen öğretmenler, sonuç ekranında tercih durumlarını ve yerleşme bilgilerini görüntüleyebilecek.

Hizmet puanı üstünlüğü il içi yer değiştirmelerde belirleyici kriter olacak.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRETMENLER İÇİN SIRA UYGULAMASI YAPILACAK

İlk atama döneminde herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğretmenler için bu yıl da "sıra işletme" uygulaması devreye alınacak. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre süreç iki aşamada ilerleyecek.

Sıra kapsamında yapılacak atama tarihleri şöyle:

  • Birinci sıra atamaları: 3 Temmuz 2026
  • İlişik kesme işlemleri: 6 Temmuz 2026
  • İkinci sıra atamaları: 13 Ağustos 2026
  • İlişik kesme işlemleri: 14 Ağustos 2026

Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için sıra işletme süreci yeniden devreye alınacak.

HİZMET PUANI BELİRLEYİCİ OLACAK

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sürecinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, talep etmeleri halinde ilk iki tercihlerindeki eğitim kurumları için sıraya alınacak.

Sıralamada öncelik hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenecek. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda ise şu kriterler dikkate alınacak:

  • Öğretmenlikte toplam hizmet süresi
  • Öğretmenliğe başlama tarihi
  • Eşitliğin sürmesi halinde bilgisayar kurası


Milli Eğitim Bakanlığı'nın il içi atama sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde Personel Genel Müdürlüğü üzerinden duyurulması bekleniyor.

İLİŞİK KESME TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

İlk atama sonuçlarının ardından öğretmenler için ilişik kesme ve tebligat süreci 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Takvimin son aşamasında ise ikinci sıra çalıştırma işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Bu atamalar kapsamında hak kazanan öğretmenler, 14 Ağustos itibarıyla tebligatlarını alarak görev yerlerinden ayrılabilecek.

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2026

Aşama / İşlemTarih
Atamaların Yapılması ve Sıra Kayıtlarının Oluşturulması11 Mayıs 2026
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri26 Haziran 2026
Sıranın Çalıştırılması ve Atama (1. Aşama)13 Temmuz 2026
Tebligat ve İlişik Kesme (1. Aşama)16 Temmuz 2026
Sıranın Çalıştırılması ve Atama (2. Aşama)13 Ağustos 2026
Tebligat ve İlişik Kesme (2. Aşama)14 Ağustos 2026
