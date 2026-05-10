2026 öğretmen il içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. 4-7 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. İl içi yer değişikliği başvurularının tamamlanmasının ardından binlerce öğretmenin gözü sonuç ekranına çevrilmişti.
İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI
MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda öğretmenlerin il içi atama sonuçları 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla açıklandı. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuç bilgilerine mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden ulaşabiliyor.
İl içi yer değişikliği kapsamında görev yaptıkları il sınırları içerisinde farklı okul ve kurumlara atanmak isteyen öğretmenler, sonuç ekranında tercih durumlarını ve yerleşme bilgilerini görüntüleyebilecek.
YERLEŞEMEYEN ÖĞRETMENLER İÇİN SIRA UYGULAMASI YAPILACAK
İlk atama döneminde herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğretmenler için bu yıl da "sıra işletme" uygulaması devreye alınacak. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre süreç iki aşamada ilerleyecek.
Sıra kapsamında yapılacak atama tarihleri şöyle:
HİZMET PUANI BELİRLEYİCİ OLACAK
İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sürecinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, talep etmeleri halinde ilk iki tercihlerindeki eğitim kurumları için sıraya alınacak.
Sıralamada öncelik hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenecek. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda ise şu kriterler dikkate alınacak:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın il içi atama sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde Personel Genel Müdürlüğü üzerinden duyurulması bekleniyor.
İLİŞİK KESME TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
İlk atama sonuçlarının ardından öğretmenler için ilişik kesme ve tebligat süreci 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.
Takvimin son aşamasında ise ikinci sıra çalıştırma işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Bu atamalar kapsamında hak kazanan öğretmenler, 14 Ağustos itibarıyla tebligatlarını alarak görev yerlerinden ayrılabilecek.
İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2026
|Aşama / İşlem
|Tarih
|Atamaların Yapılması ve Sıra Kayıtlarının Oluşturulması
|11 Mayıs 2026
|Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri
|26 Haziran 2026
|Sıranın Çalıştırılması ve Atama (1. Aşama)
|13 Temmuz 2026
|Tebligat ve İlişik Kesme (1. Aşama)
|16 Temmuz 2026
|Sıranın Çalıştırılması ve Atama (2. Aşama)
|13 Ağustos 2026
|Tebligat ve İlişik Kesme (2. Aşama)
|14 Ağustos 2026