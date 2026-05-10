Program Milli Eğitim Akademisi koordinasyonunda tüm illerde uygulanacak.

YAKLAŞIK 35 BİN KİŞİ KATILACAK

Programa yaklaşık 35 bin yönetici ve yönetici adayının katılması öngörülüyor. Eğitimler üç grup halinde planlandı.

İlk grupta 4 ila 8 ders yılını dolduran yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticiler yer alacak. İkinci grupta EKYS'yi kazanarak ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylar bulunacak. Üçüncü grupta ise daha önce yöneticilik yapmış ve yeniden görevlendirilecek kişiler eğitim alacak.

İLK GRUP EĞİTİMLERİ 14 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK

Birinci grup eğitimleri 16 Mayıs'ta başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

İlk kez yönetici olacak adaylara yönelik ikinci grup eğitimler ise belirlenen takvim doğrultusunda daha sonra gerçekleştirilecek. Bu gruptaki adaylar, eğitim sürecinin ardından ayrıca yazılı sınava girecek.