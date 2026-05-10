Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul yöneticilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla hazırlanan "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı"nı 16 Mayıs Cumartesi günü başlatıyor. Yeni uygulama kapsamında eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirilecek adayların programa katılması zorunlu olacak.
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek program, Türkiye genelindeki tüm illerde uygulanacak. Eğitimlerin yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanması hedefleniyor.
YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİNDE YENİ DÖNEM
MEB'in açıklamasına göre düzenleme, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe giren 21. maddesi kapsamında hayata geçirildi.
Buna göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirilecek kişilerin, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen Yönetici Yetiştirme Programı'na katılması zorunlu hale geldi.
Programla birlikte okul yöneticilerinin liderlik becerilerinin geliştirilmesi, eğitim yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve kurumsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor.
EĞİTİMLER HAFTA SONU YAPILACAK
Okullardaki mevcut eğitim faaliyetlerinin aksamaması için program hafta sonlarında yüz yüze gerçekleştirilecek. Eğitimler, mahalli hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında uygulanacak.
Süreç, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile Yönetici Yetiştirme Programı ve Uygulama Esasları doğrultusunda yürütülecek.
YAKLAŞIK 35 BİN KİŞİ KATILACAK
Programa yaklaşık 35 bin yönetici ve yönetici adayının katılması öngörülüyor. Eğitimler üç grup halinde planlandı.
İlk grupta 4 ila 8 ders yılını dolduran yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticiler yer alacak. İkinci grupta EKYS'yi kazanarak ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylar bulunacak. Üçüncü grupta ise daha önce yöneticilik yapmış ve yeniden görevlendirilecek kişiler eğitim alacak.
İLK GRUP EĞİTİMLERİ 14 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK
Birinci grup eğitimleri 16 Mayıs'ta başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.
İlk kez yönetici olacak adaylara yönelik ikinci grup eğitimler ise belirlenen takvim doğrultusunda daha sonra gerçekleştirilecek. Bu gruptaki adaylar, eğitim sürecinin ardından ayrıca yazılı sınava girecek.
PROGRAMDA 20 FARKLI DERS YER ALIYOR
Yeni eğitim modeli kapsamında hazırlanan program toplam 64 saatlik eğitimden oluşuyor. İçerikte 20 farklı ders bulunuyor.
Programda eğitim liderliği, yönetsel etik, koordinasyon, kültürel duyarlılık, kişisel gelişim ve mesleki gelişim başlıkları öne çıkıyor.
Eğitim sürecinde ayrıca afet ve kriz yönetimi, kurum sağlığı ve güvenliği, eğitimde insan hakları, teknoloji yönetimi, çevre bilinci, stres yönetimi ve personel yönetimi gibi alanlarda da dersler verilecek.