Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB isteğe bağlı atama sonuç ekranı

MEB'in 2026 yılı yer değiştirme takviminde beklenen gün geldi. Binlerce öğretmenin hizmet puanı üstünlüğüne göre başvurduğu il içi atama sonuçları bugün (11 Mayıs) erişime açılıyor. Peki ataması gerçekleşmeyenler için sıra işletme süreci ne zaman başlayacak? İşte 2026 il içi tayin sonuçları, ilişik kesme tarihleri ve eşitlik durumunda devreye girecek kriterlerin detayları.

  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.
  • 4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında başvuru alan süreçte kadrolu öğretmenler ile sözleşmeliyken kadroya geçen öğretmenler yer değiştirme talebinde bulundu.
  • Atamalarda hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak, eşitlik durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi ve başlama tarihi dikkate alınacak.
  • Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler ilk iki tercih ettikleri kurumlar için sıra kaydına alınacak ve ilk sıra çalıştırma 3 Temmuz 2026'da yapılacak.
  • Atanan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026'da başlayacak, ikinci sıra çalıştırma ise 13 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde takvim netleşti. 4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kadrolu öğretmenler ile sözleşmeliyken kadroya geçen öğretmenlerin başvurduğu süreçte atama sonuçları bugün erişime açılacak.

İl içi tayin sonuçları için öğretmenlerin gözü 11 Mayıs tarihine çevrildi. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 11 MAYIS'TA AÇIKLANIYOR

MEB tarafından yayımlanan 2026 yılı il içi yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin il içi atama sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı gün sıra kayıt işlemleri de sistem üzerinden oluşturulacak.

Başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları; eğitim kurumlarının ihtiyaç durumu, atamalar sonrası oluşacak boş kadrolar ve öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak yapılacak. Yer değiştirmelerde hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak.

EŞİTLİK DURUMUNDA HANGİ KRİTERLER GEÇERLİ OLACAK?

Hizmet puanlarının eşit olması halinde değerlendirmede bazı ek kriterler devreye girecek. Buna göre sırasıyla;

  • Öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan,
  • Öğretmenliğe daha erken başlayan,
  • Eşitliğin devam etmesi halinde ise bilgisayar kurasıyla belirlenecek aday öncelikli olacak.

Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için sıra işletme süreci yeniden devreye alınacak.

SIRA İŞLETME SÜRECİ BAŞLIYOR

Tercihlerine rağmen ataması gerçekleşmeyen öğretmenler ise istemeleri halinde ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için sıra kaydına alınacak. Bu süreçte de hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak.

Sıra uygulaması kapsamında boş kalan kadrolar için yeni atamalar yapılacak. İlk sıra çalıştırma işlemleri 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 6 Temmuz'da tamamlanacak.

İLİŞİK KESME TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

İlk atama sonuçlarının ardından öğretmenler için ilişik kesme ve tebligat süreci 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Takvimin son aşamasında ise ikinci sıra çalıştırma işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Bu atamalar kapsamında hak kazanan öğretmenler, 14 Ağustos itibarıyla tebligatlarını alarak görev yerlerinden ayrılabilecek.

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2026

Aşama / İşlemTarih
Atamaların Yapılması ve Sıra Kayıtlarının Oluşturulması11 Mayıs 2026
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri26 Haziran 2026
Sıranın Çalıştırılması ve Atama (1. Aşama)13 Temmuz 2026
Tebligat ve İlişik Kesme (1. Aşama)16 Temmuz 2026
Sıranın Çalıştırılması ve Atama (2. Aşama)13 Ağustos 2026
Tebligat ve İlişik Kesme (2. Aşama)14 Ağustos 2026
