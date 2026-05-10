Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde takvim netleşti. 4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kadrolu öğretmenler ile sözleşmeliyken kadroya geçen öğretmenlerin başvurduğu süreçte atama sonuçları bugün erişime açılacak.
İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 11 MAYIS'TA AÇIKLANIYOR
MEB tarafından yayımlanan 2026 yılı il içi yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin il içi atama sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı gün sıra kayıt işlemleri de sistem üzerinden oluşturulacak.
Başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları; eğitim kurumlarının ihtiyaç durumu, atamalar sonrası oluşacak boş kadrolar ve öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak yapılacak. Yer değiştirmelerde hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak.
EŞİTLİK DURUMUNDA HANGİ KRİTERLER GEÇERLİ OLACAK?
Hizmet puanlarının eşit olması halinde değerlendirmede bazı ek kriterler devreye girecek. Buna göre sırasıyla;
SIRA İŞLETME SÜRECİ BAŞLIYOR
Tercihlerine rağmen ataması gerçekleşmeyen öğretmenler ise istemeleri halinde ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için sıra kaydına alınacak. Bu süreçte de hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak.
Sıra uygulaması kapsamında boş kalan kadrolar için yeni atamalar yapılacak. İlk sıra çalıştırma işlemleri 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 6 Temmuz'da tamamlanacak.
İLİŞİK KESME TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
İlk atama sonuçlarının ardından öğretmenler için ilişik kesme ve tebligat süreci 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.
Takvimin son aşamasında ise ikinci sıra çalıştırma işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Bu atamalar kapsamında hak kazanan öğretmenler, 14 Ağustos itibarıyla tebligatlarını alarak görev yerlerinden ayrılabilecek.
İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2026
|Aşama / İşlem
|Tarih
|Atamaların Yapılması ve Sıra Kayıtlarının Oluşturulması
|11 Mayıs 2026
|Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri
|26 Haziran 2026
|Sıranın Çalıştırılması ve Atama (1. Aşama)
|13 Temmuz 2026
|Tebligat ve İlişik Kesme (1. Aşama)
|16 Temmuz 2026
|Sıranın Çalıştırılması ve Atama (2. Aşama)
|13 Ağustos 2026
|Tebligat ve İlişik Kesme (2. Aşama)
|14 Ağustos 2026