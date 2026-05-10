Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için sıra işletme süreci yeniden devreye alınacak.

SIRA İŞLETME SÜRECİ BAŞLIYOR

Tercihlerine rağmen ataması gerçekleşmeyen öğretmenler ise istemeleri halinde ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için sıra kaydına alınacak. Bu süreçte de hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak.

Sıra uygulaması kapsamında boş kalan kadrolar için yeni atamalar yapılacak. İlk sıra çalıştırma işlemleri 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 6 Temmuz'da tamamlanacak.