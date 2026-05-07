Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 7 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre farklı mühendislik bölümleriyle hukuk ve iletişim alanlarından personel istihdam edilecek.
Başvurular 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak ve 15 Haziran Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
HANGİ BÖLÜMLERE ALIM YAPILACAK?
NDK'nın yayımladığı ilana göre kadro dağılımı şu şekilde olacak:
Toplamda 7 uzman yardımcısı kurum bünyesinde istihdam edilecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek. İşlemler, e-Devlet üzerinden "Nükleer Düzenleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ya da Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılabilecek.
Başvuru sürecinde şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
YAŞ VE YABANCI DİL ŞARTI ARANACAK
İlana göre adayların, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Ayrıca tüm adaylardan İngilizce YDS'den en az D seviyesinde puan alma şartı istenecek. YDS'ye denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil belgeleri de başvuruda geçerli sayılacak.
SÖZLÜ SINAV TEMMUZ AYINDA YAPILACAK
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, öğrenim dallarına göre puan sıralamasına alınacak. Her bölüm için en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ise 20-24 Temmuz tarihleri arasında kurum binasında gerçekleştirilecek.