CANLI YAYIN
Geri

Nükleer Düzenleme Kurumu uzman yardımcısı alacak! Şartlar ve başvuru tarihi

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 7 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Mühendislik, hukuk ve iletişim mezunlarının başvurabileceği ilanda e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak başvurular için tarihler netleşti. Peki NDK personel alımı başvuru şartları neler? Hangi bölümlere kontenjan ayrıldı? İşte yaş ve YDS şartı dahil tüm detaylar.

Giriş Tarihi:
Nükleer Düzenleme Kurumu uzman yardımcısı alacak! Şartlar ve başvuru tarihi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Nükleer Düzenleme Kurumu merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 7 uzman yardımcısı alımı yapacak.
  • Başvurular 1 Haziran Pazartesi saat 14.00'te başlayacak ve 15 Haziran Pazartesi saat 23.59'da sona erecek.
  • Nükleer enerji mühendisliği, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, hukuk ve iletişim alanlarından personel alınacak.
  • Adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması ve İngilizce YDS'den en az D seviyesinde puan alması gerekiyor.
  • Sözlü sınav 20-24 Temmuz tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu binasında yapılacak.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 7 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre farklı mühendislik bölümleriyle hukuk ve iletişim alanlarından personel istihdam edilecek.

Başvurular 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak ve 15 Haziran Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

NDK, farklı alanlarda toplam 7 uzman yardımcısı alımı yapacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

HANGİ BÖLÜMLERE ALIM YAPILACAK?

NDK'nın yayımladığı ilana göre kadro dağılımı şu şekilde olacak:

  • Nükleer enerji mühendisliği: 2 kişi
  • Çevre mühendisliği: 1 kişi
  • Endüstri mühendisliği: 1 kişi
  • Hukuk: 2 kişi
  • İletişim ile iletişim ve tasarım: 1 kişi

Toplamda 7 uzman yardımcısı kurum bünyesinde istihdam edilecek.

Başvurular 1 Haziran’da elektronik ortamda başlayacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek. İşlemler, e-Devlet üzerinden "Nükleer Düzenleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ya da Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuru sürecinde şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

YAŞ VE YABANCI DİL ŞARTI ARANACAK

İlana göre adayların, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Ayrıca tüm adaylardan İngilizce YDS'den en az D seviyesinde puan alma şartı istenecek. YDS'ye denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil belgeleri de başvuruda geçerli sayılacak.

Kurum, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere yeni personel istihdam edecek.

SÖZLÜ SINAV TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, öğrenim dallarına göre puan sıralamasına alınacak. Her bölüm için en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ise 20-24 Temmuz tarihleri arasında kurum binasında gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak: Mülakat şartı yok!
SONRAKİ HABER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak: Mülakat şartı yok!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler