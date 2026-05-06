Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız gerçekleştirilecek.
Başvurular 7 Mayıs itibarıyla başladı. Adaylar işlemlerini 22 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden tamamlayabilecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Başvuru işlemleri yalnızca "kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirilecek. Bakanlık, belirtilen tarihler dışında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Adaylar en fazla 18 tercih yapabilecek. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip olan kişiler ise yalnızca bir bölüm üzerinden başvuru yapabilecek.
PERSONEL ALIMI MÜLAKATSIZ YAPILACAK
İlana göre yerleştirmeler tamamen KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Bakanlık, sözlü sınav uygulanmayacağını duyurdu.
Yerleştirme sürecinde adayların tercih sıralaması da dikkate alınacak. Yüksek puanlı adayların öncelikli yerleştirilmesi nedeniyle bazı adaylar alt tercihlerine yönlendirilebilecek.
KPSS puanlarının eşit olması halinde ise:
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.
Ayrıca adayların:
Bakanlık, üst öğrenim mezunu olup farklı KPSS puanıyla başvuru yapan adayların başvurularının kabul edilmeyeceğini de bildirdi.
BELGELER SİSTEME OTOMATİK YÜKLENECEK
Başvuru sırasında adayların birçok bilgisi e-Devlet üzerinden otomatik olarak sisteme aktarılacak.
Sisteme otomatik düşmeyen mezuniyet belgelerinin ise manuel şekilde yüklenmesi gerekecek. Bakanlık, okunaksız veya eksik yüklenen belgelerin değerlendirmeye alınmayacağını vurguladı.
Başvuru için istenecek temel belgeler şöyle:
GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK
Atanmaya hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulanacak.
Bakanlık, atama sürecinde yanlış beyanda bulunan veya gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların işlemlerinin iptal edileceğini açıkladı.
Göreve başlamayan ya da hakkından feragat eden adaylar için ise yerleştirme sonuçlarının kazanılmış hak sayılmayacağı belirtildi.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da personel alım sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Göktaş, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni personel alım sürecinin başlatıldığını belirterek, "Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
SONUÇLAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK
Başvuru sonuçları ve tüm duyurular:
Adaylara ayrıca fiziki tebligat yapılmayacak. Bakanlık, tüm süreçlerin dijital sistem üzerinden takip edilmesi gerektiğini bildirdi.