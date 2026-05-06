CANLI YAYIN
Geri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak: Mülakat şartı yok!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alımı için düğmeye bastı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular bugün itibarıyla Kariyer Kapısı üzerinden başladı. Adaylar mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüyle kamuya atanma fırsatı yakalayacak. İşte 2026 ASHB personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ve e-Devlet başvuru ekranı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak: Mülakat şartı yok!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacak.
  • Başvurular 7 Mayıs'ta başladı ve 22 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.
  • Yerleştirmeler KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre mülakatsız gerçekleştirilecek ve adaylar en fazla 18 tercih yapabilecek.
  • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması, pozisyona uygun bölümden mezun olması ve emeklilik aylığı almıyor olması gerekiyor.
  • Atanmaya hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması yapılacak ve sonuçlar kariyerkapisi.gov.tr ile aile.gov.tr adreslerinden açıklanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız gerçekleştirilecek.

Başvurular 7 Mayıs itibarıyla başladı. Adaylar işlemlerini 22 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden tamamlayabilecek.

Aile Bakanlığı 680 personel alımı yapacak. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuru işlemleri yalnızca "kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirilecek. Bakanlık, belirtilen tarihler dışında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Adaylar en fazla 18 tercih yapabilecek. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip olan kişiler ise yalnızca bir bölüm üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden başladı.

PERSONEL ALIMI MÜLAKATSIZ YAPILACAK

İlana göre yerleştirmeler tamamen KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Bakanlık, sözlü sınav uygulanmayacağını duyurdu.

Yerleştirme sürecinde adayların tercih sıralaması da dikkate alınacak. Yüksek puanlı adayların öncelikli yerleştirilmesi nedeniyle bazı adaylar alt tercihlerine yönlendirilebilecek.

KPSS puanlarının eşit olması halinde ise:

  • Mezuniyet tarihi daha eski olana
  • Yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

Alımlar KPSS puanıyla mülakatsız yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.

Ayrıca adayların:

  • Başvurdukları pozisyona uygun bölümden mezun olması
  • Emeklilik veya malullük aylığı almıyor olması
  • Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması
  • Daha önce sözleşmeli personel pozisyonundan usulsüz ayrılmamış olması şartları aranacak.

Bakanlık, üst öğrenim mezunu olup farklı KPSS puanıyla başvuru yapan adayların başvurularının kabul edilmeyeceğini de bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak: Mülakat şartı yok!-5

BELGELER SİSTEME OTOMATİK YÜKLENECEK

Başvuru sırasında adayların birçok bilgisi e-Devlet üzerinden otomatik olarak sisteme aktarılacak.

Sisteme otomatik düşmeyen mezuniyet belgelerinin ise manuel şekilde yüklenmesi gerekecek. Bakanlık, okunaksız veya eksik yüklenen belgelerin değerlendirmeye alınmayacağını vurguladı.

Başvuru için istenecek temel belgeler şöyle:

  • Vesikalık fotoğraf
  • Diploma veya mezuniyet belgesi
  • Denklik belgesi (gerekiyorsa)
  • Sağlık beyanı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK

Atanmaya hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulanacak.

Bakanlık, atama sürecinde yanlış beyanda bulunan veya gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların işlemlerinin iptal edileceğini açıkladı.

Göreve başlamayan ya da hakkından feragat eden adaylar için ise yerleştirme sonuçlarının kazanılmış hak sayılmayacağı belirtildi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da personel alım sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Göktaş, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni personel alım sürecinin başlatıldığını belirterek, "Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Başvuru sonuçları ve tüm duyurular:

  • aile.gov.tr
  • aile.gov.tr/pgm
  • kariyerkapisi.gov.tr adresleri üzerinden yayımlanacak.

Adaylara ayrıca fiziki tebligat yapılmayacak. Bakanlık, tüm süreçlerin dijital sistem üzerinden takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı 128. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı! YHGM isim listesi
SONRAKİ HABER

128. Dönem DHY kurası açıklandı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler