Bakanlık, üst öğrenim mezunu olup farklı KPSS puanıyla başvuru yapan adayların başvurularının kabul edilmeyeceğini de bildirdi.

BELGELER SİSTEME OTOMATİK YÜKLENECEK

Başvuru sırasında adayların birçok bilgisi e-Devlet üzerinden otomatik olarak sisteme aktarılacak.

Sisteme otomatik düşmeyen mezuniyet belgelerinin ise manuel şekilde yüklenmesi gerekecek. Bakanlık, okunaksız veya eksik yüklenen belgelerin değerlendirmeye alınmayacağını vurguladı.

Başvuru için istenecek temel belgeler şöyle:

Vesikalık fotoğraf

Diploma veya mezuniyet belgesi

Denklik belgesi (gerekiyorsa)

Sağlık beyanı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK

Atanmaya hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulanacak.

Bakanlık, atama sürecinde yanlış beyanda bulunan veya gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların işlemlerinin iptal edileceğini açıkladı.

Göreve başlamayan ya da hakkından feragat eden adaylar için ise yerleştirme sonuçlarının kazanılmış hak sayılmayacağı belirtildi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da personel alım sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Göktaş, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni personel alım sürecinin başlatıldığını belirterek, "Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Başvuru sonuçları ve tüm duyurular:

aile.gov.tr

aile.gov.tr/pgm

kariyerkapisi.gov.tr adresleri üzerinden yayımlanacak.

Adaylara ayrıca fiziki tebligat yapılmayacak. Bakanlık, tüm süreçlerin dijital sistem üzerinden takip edilmesi gerektiğini bildirdi.