Yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde erişime açıldı.

BAKANLIKTAN EŞ MAZERETİ UYARISI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ilan edilen takvim içerisinde eş mazereti başvurusu yapmayan adaylara ilişkin önemli bir hatırlatmada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, göreve başladıktan sonra yapılacak eş mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerinin, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Yönetmeliğin ilgili hükmüne göre; sağlık ve can güvenliği mazereti dışında, adayların mevcut mazeretlerine dayanarak nakil talebinde bulunabilmesi için görev yerinde fiilen en az bir yıl çalışma şartı aranacak.

GÖREVE BAŞLARKEN HANGİ BELGELER TESLİM EDİLECEK?

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, göreve başlayacak hekimlerin atamaya esas bazı belgeleri ilgili birimlere teslim etmesi gerekiyor.

İstenen belgeler şöyle sıralandı:

Mal Bildirim Formu

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

Hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınmış sağlık raporu

Ayrıca mazeret sonucu yerleşen adayların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını göreve başlayacakları kuruma teslim etmeleri gerekiyor.

BAZI HEKİMLERDEN EK BELGE İSTENMEYECEK

Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde ya da Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayarak yeniden Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen hekimlerden, mazeret belgeleri dışında ayrıca atamaya esas belge talep edilmeyecek.