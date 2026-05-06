CANLI YAYIN
Geri

Sağlık Bakanlığı 128. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı! YHGM isim listesi

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası tamamlandı. 6 Mayıs 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle doktorların atama yerleri netleşti. Peki 128. Dönem DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte YHGM isim listesi sorgulama ekranı ve atama sürecine dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sağlık Bakanlığı 128. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı! YHGM isim listesi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sağlık Bakanlığı'nın 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekilişi bugün saat 10.30'da Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda tamamlandı.
  • Kura sonuçları ve yerleşenler listesi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayımlandı.
  • Eş ve sağlık mazereti başvuruları 6 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alındı.
  • Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı.
  • Bakanlık, göreve başladıktan sonra eş mazeretine bağlı yer değişikliği için en az bir yıl fiilen çalışma şartı aranacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura süreci tamamlandı. Binlerce doktor adayının merakla beklediği kura çekilişi, bugün saat 10.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Süreç, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlandı.

128. Dönem DHY kura çekilişi noter huzurunda tamamlandı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

128. DÖNEM DHY KURASI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak hekimlerin atama yerlerini belirleyen 128. Dönem DHY kura çekilişi sona erdi. Kura sonuçlarıyla birlikte yerleşenler listesi de yayımlandı.

Doktor adayları, yerleştirme sonuçlarına Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan "yhgm.saglik.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabiliyor.

İSİM LİSTESİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı’nın Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen kura canlı yayımlandı.

BAŞVURU SÜRECİ 6 NİSAN'DA SONA ERMİŞTİ

128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında eş ve sağlık mazereti başvuruları, 6 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00'e kadar tamamlandı.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı'nın EKİP sistemi üzerinden alındı. Mazeret bildirimlerini süresi içinde gerçekleştiren adaylar, kura sürecine dahil edildi.

KURA CANLI YAYINLA TAKİP EDİLDİ

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Böylece adaylar ve yakınları süreci anbean takip etme imkanı buldu.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile birlikte hekimlerin görev yapacakları sağlık kuruluşları da netleşti.

Canlı kura yayınını yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki videoyu başa sararak süreci tekrar takip edebilir.

Yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde erişime açıldı.

BAKANLIKTAN EŞ MAZERETİ UYARISI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ilan edilen takvim içerisinde eş mazereti başvurusu yapmayan adaylara ilişkin önemli bir hatırlatmada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, göreve başladıktan sonra yapılacak eş mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerinin, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Yönetmeliğin ilgili hükmüne göre; sağlık ve can güvenliği mazereti dışında, adayların mevcut mazeretlerine dayanarak nakil talebinde bulunabilmesi için görev yerinde fiilen en az bir yıl çalışma şartı aranacak.

GÖREVE BAŞLARKEN HANGİ BELGELER TESLİM EDİLECEK?

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, göreve başlayacak hekimlerin atamaya esas bazı belgeleri ilgili birimlere teslim etmesi gerekiyor.

İstenen belgeler şöyle sıralandı:

  • Mal Bildirim Formu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
  • Hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınmış sağlık raporu

Ayrıca mazeret sonucu yerleşen adayların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını göreve başlayacakları kuruma teslim etmeleri gerekiyor.

BAZI HEKİMLERDEN EK BELGE İSTENMEYECEK

Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde ya da Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayarak yeniden Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen hekimlerden, mazeret belgeleri dışında ayrıca atamaya esas belge talep edilmeyecek.

DHY kura sonuçlarıyla birlikte hekimlerin görev yapacağı iller netleşti.

BAKANLIK DIŞINDAKİ KURUMLARA YERLEŞENLERE UYARI

Kura sonucunda Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin, atama işlemleri için doğrudan yerleştikleri kurumlarla iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Sağlık Bakanlığı'na devredilen personelin, Bakanlık ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde mali ve sosyal hak kaybı yaşayabilecekleri konusunda da bilgilendirme yapıldı.

KADIN HEKİMLER İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Duyuruda dikkat çeken başlıklardan biri de yalnızca erkek hekimlerin tercih edebileceği kadrolarla ilgili oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan bazı münhal kadrolara genel kura kapsamında kadın hekimlerin yerleşmesi halinde, adayların mağduriyet yaşamaması adına Sağlık Bakanlığı bünyesinde karşılık kadrolara atamalarının yapılacağı ifade edildi.

Bu süreçte yeniden kura çekilmeyeceği, gerekli işlemlerin ardından doğrudan atama gerçekleştirileceği belirtildi.

2026 MEB şube müdürleri yer değiştirme takvimi: MEBBİS başvuru ekranı ve tarihleri
SONRAKİ HABER

MEB şube müdürleri atama tarihleri belli oldu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler