Sağlık Bakanlığı'nın 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura süreci tamamlandı. Binlerce doktor adayının merakla beklediği kura çekilişi, bugün saat 10.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Süreç, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak hekimlerin atama yerlerini belirleyen 128. Dönem DHY kura çekilişi sona erdi. Kura sonuçlarıyla birlikte yerleşenler listesi de yayımlandı.
Doktor adayları, yerleştirme sonuçlarına Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan "yhgm.saglik.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabiliyor.
BAŞVURU SÜRECİ 6 NİSAN'DA SONA ERMİŞTİ
128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında eş ve sağlık mazereti başvuruları, 6 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00'e kadar tamamlandı.
Başvurular, Sağlık Bakanlığı'nın EKİP sistemi üzerinden alındı. Mazeret bildirimlerini süresi içinde gerçekleştiren adaylar, kura sürecine dahil edildi.
KURA CANLI YAYINLA TAKİP EDİLDİ
Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı. Böylece adaylar ve yakınları süreci anbean takip etme imkanı buldu.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile birlikte hekimlerin görev yapacakları sağlık kuruluşları da netleşti.
Canlı kura yayınını yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki videoyu başa sararak süreci tekrar takip edebilir.
BAKANLIKTAN EŞ MAZERETİ UYARISI
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ilan edilen takvim içerisinde eş mazereti başvurusu yapmayan adaylara ilişkin önemli bir hatırlatmada bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, göreve başladıktan sonra yapılacak eş mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerinin, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında değerlendirileceği belirtildi.
Yönetmeliğin ilgili hükmüne göre; sağlık ve can güvenliği mazereti dışında, adayların mevcut mazeretlerine dayanarak nakil talebinde bulunabilmesi için görev yerinde fiilen en az bir yıl çalışma şartı aranacak.
GÖREVE BAŞLARKEN HANGİ BELGELER TESLİM EDİLECEK?
Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, göreve başlayacak hekimlerin atamaya esas bazı belgeleri ilgili birimlere teslim etmesi gerekiyor.
İstenen belgeler şöyle sıralandı:
Ayrıca mazeret sonucu yerleşen adayların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını göreve başlayacakları kuruma teslim etmeleri gerekiyor.
BAZI HEKİMLERDEN EK BELGE İSTENMEYECEK
Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde ya da Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayarak yeniden Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen hekimlerden, mazeret belgeleri dışında ayrıca atamaya esas belge talep edilmeyecek.
BAKANLIK DIŞINDAKİ KURUMLARA YERLEŞENLERE UYARI
Kura sonucunda Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin, atama işlemleri için doğrudan yerleştikleri kurumlarla iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Sağlık Bakanlığı'na devredilen personelin, Bakanlık ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde mali ve sosyal hak kaybı yaşayabilecekleri konusunda da bilgilendirme yapıldı.
KADIN HEKİMLER İÇİN ÖZEL DÜZENLEME
Duyuruda dikkat çeken başlıklardan biri de yalnızca erkek hekimlerin tercih edebileceği kadrolarla ilgili oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan bazı münhal kadrolara genel kura kapsamında kadın hekimlerin yerleşmesi halinde, adayların mağduriyet yaşamaması adına Sağlık Bakanlığı bünyesinde karşılık kadrolara atamalarının yapılacağı ifade edildi.
Bu süreçte yeniden kura çekilmeyeceği, gerekli işlemlerin ardından doğrudan atama gerçekleştirileceği belirtildi.