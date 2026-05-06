İsteğe bağlı atama süreci temmuz ayında elektronik ortamda yürütülecek.

ŞUBE MÜDÜRLERİNE 20 TERCİH HAKKI

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri, durumlarına uygun olmak kaydıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesinden toplam 20 tercih yapabilecek.

İsteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak yöneticiler ise aynı veya alt hizmet bölgelerinde en fazla 10 tercih yapabilecek.

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ BÖLGE İÇİN YERİNDE KALMA HAKKI

Kılavuzda dikkat çeken düzenlemelerden biri de dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde görev yapan yöneticilere ilişkin oldu.

Buna göre bölge hizmet süresini tamamlayan ve halen bu bölgelerde görev yapan şube müdürleri, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aynı bölgede görev süresi kadar daha kalabilecek.

Yerinde kalmak isteyenlerin ilgili dilekçelerini belirtilen takvim süresinde il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğüne iletmesi gerekecek.