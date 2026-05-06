2026 MEB şube müdürleri yer değiştirme takvimi: MEBBİS başvuru ekranı ve tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlerinin 2026 yılı yer değiştirme ve tayin takvimini yayımladı. Bölge hizmetine bağlı başvurular 15-19 Haziran, isteğe bağlı başvurular ise 6-10 Temmuz tarihlerinde MEBBİS üzerinden alınacak. İşte tercih hakları, puan hesaplama kriterleri ve tüm detaylar.

  • Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin 2026 yılı yer değiştirme takvimini yayımladı.
  • Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme başvuruları 15-19 Haziran 2026, isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak.
  • Atamalarda yer değiştirmeye esas puan üstünlüğü, puan eşitliğinde ise yöneticilikte geçen hizmet süresi ve toplam memuriyet süresi dikkate alınacak.
  • Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri 20, isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunanlar ise 10 tercih yapabilecek.
  • Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde görev yapan şube müdürleri, bölge hizmet süresini tamamlamaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere aynı bölgede görev süresi kadar daha kalabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin 2026 yılı yer değiştirme takvimini yayımladı. Bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme süreçleri, belirlenen takvim doğrultusunda elektronik ortamda yürütülecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular MEBBİS üzerinden alınacak, atama sonuçları ise personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirme başvuruları 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek atamalar ise 26 Haziran 2026 tarihinde sonuçlandırılacak.

İsteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçlarının 17 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

ATAMALAR PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

Kılavuza göre yer değiştirme işlemleri, şube müdürlerinin tercihleri dikkate alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atamalarda yer değiştirmeye esas puan üstünlüğü esas alınacak.

Puan eşitliği oluşması halinde ise şu kriterler sırasıyla değerlendirilecek:

  • Yöneticilikte geçen hizmet süresi
  • Bakanlık bünyesindeki toplam memuriyet süresi
  • Tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan yöneticilerin atamaları ise hizmet bölgelerine göre elektronik kura yöntemiyle resen yapılacak.

HİZMET SÜRESİ VE PUAN HESABINDA TARİHLER NETLEŞTİ

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmet süresi ve puan hesaplamasında 31 Mayıs 2026 tarihi esas alınacak.

İsteğe bağlı yer değiştirme başvurularında ise 30 Haziran 2026 tarihi dikkate alınacak.

Bakanlık ayrıca hizmet süresi hesaplamalarında;

  • 1 yılı 365 gün,
  • 1 ayı ise 30 gün

olarak değerlendirecek. Bir aydan kısa süreli hizmetler puan hesabına dahil edilmeyecek.

ŞUBE MÜDÜRLERİNE 20 TERCİH HAKKI

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri, durumlarına uygun olmak kaydıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesinden toplam 20 tercih yapabilecek.

İsteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak yöneticiler ise aynı veya alt hizmet bölgelerinde en fazla 10 tercih yapabilecek.

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ BÖLGE İÇİN YERİNDE KALMA HAKKI

Kılavuzda dikkat çeken düzenlemelerden biri de dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde görev yapan yöneticilere ilişkin oldu.

Buna göre bölge hizmet süresini tamamlayan ve halen bu bölgelerde görev yapan şube müdürleri, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aynı bölgede görev süresi kadar daha kalabilecek.

Yerinde kalmak isteyenlerin ilgili dilekçelerini belirtilen takvim süresinde il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

MEBBİS KAYITLARI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bakanlık, başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü üzerindeki bilgilerin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kimlik, öğrenim durumu, hizmet süresi ve görev kayıtlarında eksiklik veya hata bulunan yöneticilerin, başvuru süresi içinde gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekiyor.

Başvuru sonrası yapılan bilgi güncellemelerinde ise mevcut başvurular iptal edilerek yeniden başvuru yapılması istenecek.

SAĞLIK RAPORLARI İÇİN YENİ UYARILAR

Kılavuzda sağlık mazeretine ilişkin başvurular için de önemli ayrıntılara yer verildi.

Buna göre:

  • Son alınan sağlık kurulu raporu geçerli sayılacak
  • Tek hekim raporları kabul edilmeyecek
  • "Durum bildirir sağlık raporudur" ibaresi bulunan raporlar değerlendirmeye alınmayacak
  • Raporların Sağlık Bakanlığı e-Rapor Sistemi üzerinden doğrulanabilir olması gerekecek

ATAMA SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Başvurular ise MEBBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2026 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

