Başöğretmenlik başvurularında uzmanlık süresi esas alınacak.

20 YIL HİZMETİ OLANLARA ÖZEL DÜZENLEME

Kılavuzda dikkat çeken başlıklardan biri de geçici madde kapsamında getirilen düzenleme oldu.

Buna göre 18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 31 Ağustos 2026 itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başöğretmenlik için başvuru yapabilecek.

Bu kapsamda başvuru yapacak adaylarda:

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması

Başöğretmenlik Eğitim Programı'nın tamamlanması

şartları aranacak.

SERTİFİKA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre eğitim programını tamamlayan öğretmenlerin bilgileri doğrudan MEBBİS sistemine aktarılacak.

Ancak sertifika düzenlenmeden önce adayların şartları yeniden değerlendirilecek. Hizmet süresinin kaybedilmesi, disiplin cezası alınması veya görevden ayrılma gibi durumlarda sertifika hakkı iptal edilebilecek.

Değerlendirme süreci;

Resmî okullarda okul müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonları,

Özel öğretim kurumlarında ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri,

Diğer kamu kurumlarında ise ilgili kurumlar

tarafından yürütülecek.

İTİRAZ HAKKI DA TANINDI

Sertifika düzenlenmesi reddedilen öğretmenler için itiraz süreci de kılavuzda yer aldı.

Adaylar, ret kararının tebliğ edilmesinin ardından 5 iş günü içerisinde ilgili milli eğitim müdürlüğüne başvurarak itiraz edebilecek. İtirazların yine 5 iş günü içinde sonuçlandırılması planlanıyor.

MEB KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"da başvuru takvimi, eğitim süreci, değerlendirme kriterleri ve sertifika işlemlerine ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ