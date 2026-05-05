CANLI YAYIN
Geri

MEB uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? Şartlar ve eğitim tarihleri

MEB binlerce öğretmenin beklediği 2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz’u yayımladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri, MEBBİS başvuru ekranı ve OBA eğitim takvimi netleşti. Peki uzman öğretmenlik şartları neler, 20 yıl hizmeti olanlara özel düzenleme nasıl işleyecek? İşte 2026 uzman ve başöğretmenlik başvuru kılavuzu ve tüm detaylar.

Giriş Tarihi:
MEB uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? Şartlar ve eğitim tarihleri
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvurularının 7-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden alınacağını duyurdu.
  • Eğitim programları 8 Mayıs-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında OBA platformu üzerinden çevrim içi olarak uygulanacak.
  • Uzman öğretmenlik için 31 Ağustos 2026 itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet süresi şartı aranacak.
  • Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet süresi şartı bulunurken, 18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunanlar toplam 20 yıllık çalışma süresiyle başvurabilecek.
  • Sertifika düzenlenmesi reddedilen öğretmenler ret kararının tebliğinden sonra 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerleme sürecine ilişkin merakla beklenen "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"u yayımladı. Kılavuzla birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarının başvuru tarihleri, şartları ve sertifika sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti.

Başvurular belirlenen tarihler arasında MEBBİS sistemi üzerinden alınacak. Eğitimler ise çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları 7 Mayıs’ta başlıyor. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kılavuza göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 7-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığının MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini kaçıranlar için 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında ek başvuru hakkı da tanınacak.

EĞİTİM PROGRAMI TARİHLERİ AÇIKLANDI

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programları, 8 Mayıs-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında OBA platformu üzerinden çevrim içi olarak uygulanacak.

Eğitim programını tamamlayan ve gerekli şartları sağlayan öğretmenler, sertifika almaya hak kazanacak. Ünvanı alan öğretmenler için eğitim öğretim tazminatı ödemesi, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başında başlayacak.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara her kademe için ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Başvurular MEBBİS sistemi üzerinden alınacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmenlik eğitim programına başvuracak öğretmenlerde şu şartlar aranacak:

  • Halen öğretmen olarak görev yapıyor olmak
  • 31 Ağustos 2026 itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet süresini tamamlamak
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak

Bunun yanında adayların uzman öğretmenlik eğitim programını başarıyla tamamlaması gerekecek.

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başöğretmenlik eğitim programına başvuracak uzman öğretmenler için belirlenen şartlar şöyle:

  • Halen uzman öğretmen olarak görev yapmak
  • 31 Ağustos 2026 itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet süresine sahip olmak
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak

Başöğretmen ünvanı için ayrıca başöğretmenlik eğitim programının tamamlanması şartı da aranacak.

Başöğretmenlik başvurularında uzmanlık süresi esas alınacak.

20 YIL HİZMETİ OLANLARA ÖZEL DÜZENLEME

Kılavuzda dikkat çeken başlıklardan biri de geçici madde kapsamında getirilen düzenleme oldu.

Buna göre 18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 31 Ağustos 2026 itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başöğretmenlik için başvuru yapabilecek.

Bu kapsamda başvuru yapacak adaylarda:

  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması
  • Başöğretmenlik Eğitim Programı'nın tamamlanması

şartları aranacak.

SERTİFİKA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre eğitim programını tamamlayan öğretmenlerin bilgileri doğrudan MEBBİS sistemine aktarılacak.

Ancak sertifika düzenlenmeden önce adayların şartları yeniden değerlendirilecek. Hizmet süresinin kaybedilmesi, disiplin cezası alınması veya görevden ayrılma gibi durumlarda sertifika hakkı iptal edilebilecek.

Değerlendirme süreci;

  • Resmî okullarda okul müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonları,
  • Özel öğretim kurumlarında ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri,
  • Diğer kamu kurumlarında ise ilgili kurumlar

tarafından yürütülecek.

İTİRAZ HAKKI DA TANINDI

Sertifika düzenlenmesi reddedilen öğretmenler için itiraz süreci de kılavuzda yer aldı.

Adaylar, ret kararının tebliğ edilmesinin ardından 5 iş günü içerisinde ilgili milli eğitim müdürlüğüne başvurarak itiraz edebilecek. İtirazların yine 5 iş günü içinde sonuçlandırılması planlanıyor.

MEB KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"da başvuru takvimi, eğitim süreci, değerlendirme kriterleri ve sertifika işlemlerine ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

120. Dönem ÖGG cevap anahtarı: 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
SONRAKİ HABER

120. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler