Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerleme sürecine ilişkin merakla beklenen "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"u yayımladı. Kılavuzla birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarının başvuru tarihleri, şartları ve sertifika sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti.
Başvurular belirlenen tarihler arasında MEBBİS sistemi üzerinden alınacak. Eğitimler ise çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kılavuza göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 7-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığının MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini kaçıranlar için 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında ek başvuru hakkı da tanınacak.
EĞİTİM PROGRAMI TARİHLERİ AÇIKLANDI
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programları, 8 Mayıs-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında OBA platformu üzerinden çevrim içi olarak uygulanacak.
Eğitim programını tamamlayan ve gerekli şartları sağlayan öğretmenler, sertifika almaya hak kazanacak. Ünvanı alan öğretmenler için eğitim öğretim tazminatı ödemesi, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başında başlayacak.
Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara her kademe için ayrı olmak üzere bir derece verilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Uzman öğretmenlik eğitim programına başvuracak öğretmenlerde şu şartlar aranacak:
Bunun yanında adayların uzman öğretmenlik eğitim programını başarıyla tamamlaması gerekecek.
BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başöğretmenlik eğitim programına başvuracak uzman öğretmenler için belirlenen şartlar şöyle:
Başöğretmen ünvanı için ayrıca başöğretmenlik eğitim programının tamamlanması şartı da aranacak.
20 YIL HİZMETİ OLANLARA ÖZEL DÜZENLEME
Kılavuzda dikkat çeken başlıklardan biri de geçici madde kapsamında getirilen düzenleme oldu.
Buna göre 18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 31 Ağustos 2026 itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başöğretmenlik için başvuru yapabilecek.
Bu kapsamda başvuru yapacak adaylarda:
şartları aranacak.
SERTİFİKA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre eğitim programını tamamlayan öğretmenlerin bilgileri doğrudan MEBBİS sistemine aktarılacak.
Ancak sertifika düzenlenmeden önce adayların şartları yeniden değerlendirilecek. Hizmet süresinin kaybedilmesi, disiplin cezası alınması veya görevden ayrılma gibi durumlarda sertifika hakkı iptal edilebilecek.
Değerlendirme süreci;
tarafından yürütülecek.
İTİRAZ HAKKI DA TANINDI
Sertifika düzenlenmesi reddedilen öğretmenler için itiraz süreci de kılavuzda yer aldı.
Adaylar, ret kararının tebliğ edilmesinin ardından 5 iş günü içerisinde ilgili milli eğitim müdürlüğüne başvurarak itiraz edebilecek. İtirazların yine 5 iş günü içinde sonuçlandırılması planlanıyor.
