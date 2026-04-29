ÖGG 120. Temel Eğitim sınav süresi ve soru sayısı: Silahlı ve silahsız kaç dakika sürüyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı bugün saat 10.00’da başlıyor. Binlerce adayın ter dökeceği Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) süresi ve soru dağılımı, silahlı-silahsız oturumlara göre farklılık gösteriyor. Peki ÖGG sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? İşte sınav takvimi, sonuç itiraz süreci ve 2026 yılı yeni sınav tarihleri.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak.
  • Silahsız sınavda 100 soru 120 dakikada, silahlı sınavda 125 soru 150 dakikada, silah farkı sınavında ise 25 soru 30 dakikada cevaplanacak.
  • Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar Halk Bankası şubelerine 350 TL yatırarak dekontunu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edecek.
  • Başarısız olan veya sınava giremeyen adaylar 2026 yılında 5 Temmuz, 29 Ağustos, 24 Ekim ve 27 Aralık tarihlerinde düzenlenecek sınavlara başvurabilecek.
  • Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na doğrudan dilekçe vermek veya e-posta göndermek geçerli itiraz yöntemi sayılmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlıyor ve adayların bu saatten önce salonlarda hazır bulunması gerekiyor.

SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI NASIL OLACAK?

Sınav süresi ve soru dağılımı, adayların gireceği sınav türüne göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle adayların kendi oturumlarına göre süreyi doğru planlaması önem taşıyor.

Silahsız sınav:

  • 100 soru yöneltiliyor
  • Toplam süre 120 dakika

Silahlı sınav:

  • 100 genel bilgi sorusu + 25 silah bilgisi sorusu
  • Toplam süre 150 dakika

Silah farkı sınavı:

  • 25 soru soruluyor
  • Süre 30 dakika

Bu dağılım, adayların sınav stratejisini belirlemesinde kritik rol oynuyor.

SONUÇLARA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sorularına veya sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar için süreç üç adımdan oluşuyor:

Ücret yatırma: Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri bildirilerek 350 TL yatırılacak
Dekont teslimi: Ödeme belgesi, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek; ilgili personel ÖGNET'e veri girişi yapacak
Sonuç takibi: Sınav soruları, cevap anahtarları ve itiraz sonuçları egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinde yayımlanacak

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na doğrudan dilekçe vermek veya ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine e-posta göndermek geçerli itiraz yöntemi sayılmıyor. Bu kural sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara ayrıca duyuruluyor.

BAŞARISIZ OLAN NE YAPACAK?

Sınavdan başarısız olan veya sınava giremeyen adaylar, yıl içinde düzenlenecek sonraki dönem sınavlarına başvurabilir. 2026 yılı için belirlenen sınav takvimi şöyle:

DönemTarih
121. Dönem5 Temmuz 2026
122. Dönem29 Ağustos 2026
123. Dönem24 Ekim 2026
124. Dönem27 Aralık 2026

Başvuru banka hesabı, yalnızca her dönem için belirlenen tarihler arasında aktif hale geliyor. Bu tarihlerin dışında yapılan ödeme girişimleri işleme alınmıyor; Polis Akademisi Başkanlığı hesabın açılış ve kapanış takvimini yönetiyor. Başvuru ve itiraz süreçlerine ilişkin güncel duyurular için egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi düzenli olarak takip edilmeli.

