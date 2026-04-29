Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlıyor ve adayların bu saatten önce salonlarda hazır bulunması gerekiyor.
SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI NASIL OLACAK?
Sınav süresi ve soru dağılımı, adayların gireceği sınav türüne göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle adayların kendi oturumlarına göre süreyi doğru planlaması önem taşıyor.
Silahsız sınav:
Silahlı sınav:
Silah farkı sınavı:
Bu dağılım, adayların sınav stratejisini belirlemesinde kritik rol oynuyor.
SONUÇLARA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sorularına veya sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar için süreç üç adımdan oluşuyor:
Ücret yatırma: Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri bildirilerek 350 TL yatırılacak
Dekont teslimi: Ödeme belgesi, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek; ilgili personel ÖGNET'e veri girişi yapacak
Sonuç takibi: Sınav soruları, cevap anahtarları ve itiraz sonuçları egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinde yayımlanacak
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na doğrudan dilekçe vermek veya ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine e-posta göndermek geçerli itiraz yöntemi sayılmıyor. Bu kural sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara ayrıca duyuruluyor.
BAŞARISIZ OLAN NE YAPACAK?
Sınavdan başarısız olan veya sınava giremeyen adaylar, yıl içinde düzenlenecek sonraki dönem sınavlarına başvurabilir. 2026 yılı için belirlenen sınav takvimi şöyle:
|Dönem
|Tarih
|121. Dönem
|5 Temmuz 2026
|122. Dönem
|29 Ağustos 2026
|123. Dönem
|24 Ekim 2026
|124. Dönem
|27 Aralık 2026
Başvuru banka hesabı, yalnızca her dönem için belirlenen tarihler arasında aktif hale geliyor. Bu tarihlerin dışında yapılan ödeme girişimleri işleme alınmıyor; Polis Akademisi Başkanlığı hesabın açılış ve kapanış takvimini yönetiyor. Başvuru ve itiraz süreçlerine ilişkin güncel duyurular için egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi düzenli olarak takip edilmeli.