



BAŞARISIZ OLAN NE YAPACAK?



Sınavdan başarısız olan veya sınava giremeyen adaylar, yıl içinde düzenlenecek sonraki dönem sınavlarına başvurabilir. 2026 yılı için belirlenen sınav takvimi şöyle:

Dönem Tarih 121. Dönem 5 Temmuz 2026 122. Dönem 29 Ağustos 2026 123. Dönem 24 Ekim 2026 124. Dönem 27 Aralık 2026

Başvuru banka hesabı, yalnızca her dönem için belirlenen tarihler arasında aktif hale geliyor. Bu tarihlerin dışında yapılan ödeme girişimleri işleme alınmıyor; Polis Akademisi Başkanlığı hesabın açılış ve kapanış takvimini yönetiyor. Başvuru ve itiraz süreçlerine ilişkin güncel duyurular için egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi düzenli olarak takip edilmeli.