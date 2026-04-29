Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğretmenlik alanında yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği için düzenlenen Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) 2026 yılına ilişkin takvimini duyurdu. 2026-STS Öğretmenlik sınavı, 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci de netleşti. Başvurular, 29 Nisan ile 6 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamak zorunda olacak.
BAŞVURU SÜRECİ 29 NİSAN'DA BAŞLADI
Başvuru işlemleri 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30 itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebilecek:
İnternet üzerinden bireysel başvuru yapacak adaylar, sisteme T.C. kimlik numarası ya da yabancı uyruk numarası ve şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.
BAŞVURU TAKVİMİ VE ÜCRET BİLGİSİ
Adayların dikkat etmesi gereken başvuru süreci şu şekilde:
Başlangıç: 29 Nisan 2026 – saat 10.30
Bitiş: 6 Mayıs 2026 – saat 23.59
Sınav ücreti: 2.150 TL
Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını:
Sistemde kaydı ve geçerli fotoğrafı bulunan adaylar, başvuru merkezine gitmeden işlemlerini bireysel olarak tamamlayabilecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜCRET ÖDEME YÖNTEMLERİ
Sınav ücreti, ÖSYM'nin belirlediği bankalar ve ödeme sistemleri üzerinden yatırılabilecek. Ödeme yapılabilecek kanallar arasında:
Adayların ödeme işlemlerini başvuru süresi içinde tamamlaması gerekiyor. Süresi içinde yatırılmayan ücretler için başvuru geçerli sayılmayacak.
KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLECEK?
Sınava, yurt dışında öğretmenlik meslek bilgisi alanında eğitim almış ve diploma denkliği için Yükseköğretim Kurulu'na başvuruda bulunan adaylar katılabilecek. Başvuru hakkı, Yükseköğretim Kurulu tarafından sınava girmesi uygun görülen adaylara tanınacak.
BAŞVURU İŞLEMLERİNDE KRİTİK DETAYLAR
Başvuru süreci tamamen elektronik ortamda yürütülecek. Sistemde kaydı bulunan ve fotoğrafı geçerli olan adaylar, başvuru merkezine gitmeden işlemlerini tamamlayabilecek.
Ancak:
Yanlış ya da eksik bilgi verilmesi durumunda, doğabilecek hak kayıpları için düzeltme yapılmayacak ve adayın itirazı kabul edilmeyecek.
SINAV ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
2026-STS Öğretmenlik sınavı elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu nedenle adayların temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olması zorunlu olacak.
Sınav sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler de elektronik ortam üzerinden yapılacak. Adaylara ayrıca sözlü ya da yazılı bireysel bilgilendirme yapılmayacak.
SINAV GÜNÜ İÇİN ÖNEMLİ KURALLAR
Sınava girişte adayların:
bulundurması zorunlu olacak. Bu belgelerden herhangi biri eksik olan adaylar sınava alınmayacak.
DETAYLI KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ