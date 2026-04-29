2026 STS Öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Şartlar ve ücret bilgisi

ÖSYM, 2026 STS Öğretmenlik sınav takvimini açıkladı. Yurt dışı diploma denkliği için yapılacak sınavın başvuruları 29 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında AIS üzerinden alınacak. Peki, STS Öğretmenlik sınavı ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı.

  • ÖSYM, yurt dışı öğretmenlik diploması denkliği için düzenlenen Seviye Tespit Sınavı'nın 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu.
  • Sınav başvuruları 29 Nisan-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri, Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulama üzerinden alınacak.
  • Yurt dışında öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi almış ve Yükseköğretim Kurulu'na denklik başvurusu yapmış adaylar sınava girebilecek.
  • Başvurunun geçerli sayılması için adayların form doldurmanın yanı sıra sınav ücretini de belirtilen süre içinde yatırması zorunlu olacak.
  • Sınav elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve adayların sınava giriş belgesi ile geçerli fotoğraflı kimlik belgesi bulundurması gerekecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğretmenlik alanında yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği için düzenlenen Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) 2026 yılına ilişkin takvimini duyurdu. 2026-STS Öğretmenlik sınavı, 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci de netleşti. Başvurular, 29 Nisan ile 6 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamak zorunda olacak.

STS Öğretmenlik sınavı 13 Haziran’da elektronik ortamda uygulanacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BAŞVURU SÜRECİ 29 NİSAN'DA BAŞLADI

Başvuru işlemleri 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30 itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebilecek:

  • ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla
  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden
  • ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden

İnternet üzerinden bireysel başvuru yapacak adaylar, sisteme T.C. kimlik numarası ya da yabancı uyruk numarası ve şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.

BAŞVURU TAKVİMİ VE ÜCRET BİLGİSİ

Adayların dikkat etmesi gereken başvuru süreci şu şekilde:

Başlangıç: 29 Nisan 2026 – saat 10.30
Bitiş: 6 Mayıs 2026 – saat 23.59
Sınav ücreti: 2.150 TL

Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını:

  • ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden
  • https://ais.osym.gov.tr adresinden
  • ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek.

Sistemde kaydı ve geçerli fotoğrafı bulunan adaylar, başvuru merkezine gitmeden işlemlerini bireysel olarak tamamlayabilecek.

ÜCRET ÖDEME YÖNTEMLERİ

Sınav ücreti, ÖSYM'nin belirlediği bankalar ve ödeme sistemleri üzerinden yatırılabilecek. Ödeme yapılabilecek kanallar arasında:

  • Akbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Halkbank
  • Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Vakıf Katılım
  • ING Bank
  • Ziraat Bankası (yalnızca internet ve mobil bankacılık)
  • ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi yer alıyor.

Adayların ödeme işlemlerini başvuru süresi içinde tamamlaması gerekiyor. Süresi içinde yatırılmayan ücretler için başvuru geçerli sayılmayacak.

KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLECEK?

Sınava, yurt dışında öğretmenlik meslek bilgisi alanında eğitim almış ve diploma denkliği için Yükseköğretim Kurulu'na başvuruda bulunan adaylar katılabilecek. Başvuru hakkı, Yükseköğretim Kurulu tarafından sınava girmesi uygun görülen adaylara tanınacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİNDE KRİTİK DETAYLAR

Başvuru süreci tamamen elektronik ortamda yürütülecek. Sistemde kaydı bulunan ve fotoğrafı geçerli olan adaylar, başvuru merkezine gitmeden işlemlerini tamamlayabilecek.

Ancak:

  • Sistemde geçerli fotoğrafı bulunmayan adayların başvuru merkezine gitmesi gerekecek
  • Kimlik bilgileri ve kişisel veriler eksiksiz girilecek
  • Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacak

Yanlış ya da eksik bilgi verilmesi durumunda, doğabilecek hak kayıpları için düzeltme yapılmayacak ve adayın itirazı kabul edilmeyecek.

SINAV ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

2026-STS Öğretmenlik sınavı elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu nedenle adayların temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olması zorunlu olacak.

Sınav sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler de elektronik ortam üzerinden yapılacak. Adaylara ayrıca sözlü ya da yazılı bireysel bilgilendirme yapılmayacak.

SINAV GÜNÜ İÇİN ÖNEMLİ KURALLAR

Sınava girişte adayların:

  • Sınava giriş belgesi
  • Geçerli fotoğraflı kimlik belgesi

bulundurması zorunlu olacak. Bu belgelerden herhangi biri eksik olan adaylar sınava alınmayacak.

